「休日に一人で出かけた」夫…そのコートのポケットに隠された、重すぎる秘密｜助産師と不倫した夫の末路♯6【ママリ】
夫が楽しい時間を過ごしたことに、まいは複雑な気持ちを抱きつつも、「母親だから仕方ない」と自分に言い聞かせました。しかし、夫のコートを片付けようと手に取ると。ある違和感に気づき…。
©︎ponko008
©︎ponko008
育児を まいに任せっぱなしで、助産師と不倫をしていた、夫。帰宅早々、家族の良さを実感した…と話します。
©︎ponko008
©︎ponko008
ウソを知らない まいは、同僚との時間が「楽しかった」という夫の報告を素直に聞き入れています。夫の頭の中は、不倫相手のことでいっぱいのようですね。
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、夫のように自分も友だちの集まりに行きたい気持ちもあるのでしょう…。ですが、「授乳があるから」「母親だから仕方ない」と自分に言い聞かせていますね。
©︎ponko008
©︎ponko008
夫のコートを片付けようと手に取ると、ポケットに何か入っていることに気がついたようです。一体、何が入っているのでしょうか。
©︎ponko008
休日に、夜遅くまで帰宅しなかった夫…。そして、妙に上きげんな様子。さらに、脱ぎっぱなしのコートのポケットに、違和感を抱いた まい…。客観的に見ると、夫の行動への不信感満載な状況ですね。
「迷惑をかけない人なんかいない」
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。
課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。
まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。
みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）