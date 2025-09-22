既婚者の「風俗トーク」は冗談の範囲？夫の言葉に、信頼が揺らいでいる【ママリ】

夫がLINEで友人と風俗トークをしていた

夫の友達付き合いなんですが、3人のグループラインでの1人がブラックジョークか何かで風俗街とかソープ行くみたいな話をしていて、私の夫が乗っかっていて その場のノリで言ってしまっただけだと夫が言いますが、2人とも既婚者だということにも関わらず もう1人の友達は独身なんですが、全然止めたり心配したり言ってなく、「行ってこいいってこい！」みたいな感じでお構いなしに子どもがいようと奥さんがいようと関係なくソープ遊びに行くことを当たり前のように思ってるんだなって怖いし

しかも 私の夫と既婚者の友だちと飲みに行ったときも ピンサロ行ったとか言ってるし。ずっと問い詰めていますが 独身の友だちをそう言って飲みに来て欲しかったからと言っています。(友だち風俗とか大好き)

本当は行ってないみたいですが、そんなの信用できません。

説明が下手でごめんなさい。

もうそんな人たちと関わらないで欲しいと思う私って酷いですかね？不安で仕方ない。

ピンサロ行ったとか言っていたのは怪しすぎるしブチギレましたが、未だに疑ってしまうしこんなの続いたら頭おかしくなりそうです。家庭も崩れます。グループラインも退会して欲しいぐらいです。

夫のスマホを見て、ぎょっとした経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。アプリ「ママリ」にも、夫のスマホを見てショックを受けたという投稿がありました。夫が友人とのグループLINEで風俗についての話をしているのを見てしまった、という投稿者さん。友人の中にも既婚者がいるにもかかわらず、そういった話題が出てくることに不安を感じているそうです。

投稿者さんは、夫が友人とのグループLINEで風俗に関する話題をしているのを見てしまいました。その場のノリで風俗に行こうかと話をする夫や、既婚者にもかかわらずそういった話題を楽しそうに話す友人たちに嫌悪感を抱いたそうです。



妻がいても風俗に行くことが当たり前と思っているようなグループ内の雰囲気で、誰も止めようとはしません。過去のトーク履歴には、実際に夫も行ったと疑ってしまうような内容も。夫は風俗へ行ったことを否定していますが、信じるのは難しいですよね。友人たちと関わらないでほしいと思う投稿者さんの気持ちもわかります。

男友達特有のノリにさまざまな声が

この投稿にママリでは、さまざまな意見が寄せられていました。その中には「心の底から軽蔑すると言ってみては？」との声がありました。

影響受けやすいタイプだと大変ですね。心の底から軽蔑すると言ってあげたらいいんでは？(笑)

結婚してるのに行くんだ、じゃなくて、既婚者の友人にそういう事を言ってくるあなたの友達、頭おかしいよの方です！

投稿者さんの夫はその場のノリで風俗の話をしたと答えているとのことですから、周りの影響を受けやすいのでしょう。独身の友人もいるとはいえ、既婚者にそういった話題を振ってくる友人は妻から見ると迷惑でしかありませんよね。



家庭が崩れてしまう前に、投稿者さんが友人との会話内容や雰囲気を不快に感じたと夫にしっかり伝えたほうがよさそうです。



ほかには「グループLINEを含めて見ないのが1番」という声もありました。

酷くないですが、やっぱりそこで奥さんいるんだからやめな！？みたいなこという人は限りなくゼロに近い気がします😇

男同士ならなおさらそんなのノリでいくらでもいっちゃうのかなと🫠

それで付き合いやめてよね！って伝えて辞めるようなご主人ですかね？

それなら伝える意味もあるとおもいます🤔



グループライン含めて本当に見ないのが一番だとおもいます😭

証拠が出てきた時はしらないよ！！って釘刺してあとはほっときましょう😇



おそらく行ってるとは思いますがもうなにも出てこないなら目つぶりますかね🫠

夫の浮気チェックなどで、スマホを勝手に見てしまうという人もいますよね。しかし知らぬが仏という言葉があるように、知らなければ穏やかに過ごせていたかもしれません。



グループLINEの内容を知ったからには気になって仕方がないと思いますが、スマホを見たくなる気持ちをグッと抑え、「次に証拠が出たら知らないから」と夫に釘を刺しておくとよいでしょう。



男友達特有のノリはわかりますが、妻としては不安にさせないでほしいですよね。夫の友人関係で悩んだときに参考になる投稿でした。

