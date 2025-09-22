母が「格安SIMは繋がらないのが怖い」といって15年以上大手キャリアのままです。格安SIMって繋がりにくいのでしょうか？

格安SIMによっては繋がりにくい時間帯がある

格安SIMの多くは、大手キャリアの通信回線の一部を借りてサービスを提供しています。そのため、通常は問題なく使えますが、利用者が集中する時間帯に通信速度が低下しやすい傾向にあります。

例えば、昼休みや通勤・通学の時間帯は、動画視聴や画像が多いSNSをスムーズに閲覧できないことがあります。



サブブランドなら格安SIMでも繋がりやすい

通信品質を重視するなら「サブブランド」がおすすめです。

サブブランドとは、大手キャリアが運営しているahamoやpovo、LINEMOなどのことです。親会社の回線を優先的に使用できるため、混雑時間帯でも通信速度が安定しやすいという特徴があります。

表1は、大手キャリアとサブブランドの通信速度を比較した表です。

表1

キャリア 平均速度（下り/上り） 昼（下り/上り） ドコモ 134.36/12.78 116.19/10.12 ソフトバンク 110.54/18.97 120.5/19.83 au 117.72/15.1 87.96/12.84 ahamo 130.46/13.3 96.78/11.3 LINEMO 121.25/20.3 143.88/20.82 UQmobile 124.22/17.27 101.69/15.89 povo 112.19/17.76 89.74/14.29 Y!mobile 120.48/20.21 97.46/15.38

※参考資料より筆者作成

※単位はMbps

標準的な動画は、下りの速度が10Mbps程度あれば快適に視聴できます。ただし、高画質な動画は、30Mbps程度の速度が必要です。

サブブランドであれば、混雑して速度が低下しがちな昼の時間帯でも、大手キャリアと変わらない速度で利用できます。



格安SIMにするメリット3選

大手キャリアから格安SIMに変更するメリットは以下の3つです。



1.利用料金が安くなる

大手キャリアから格安SIMにすると、毎月の利用料金が安くなります。

大手キャリアを利用している方の平均額は約7000円ですが、サブブランドは約3000円です。年間だと、約4万円以上の節約となり、お得に利用できます。



2.プランが分かりやすい

格安SIMの料金プランは、シンプルで分かりやすいため、自分にピッタリなプランを選びやすいことがメリットです。

一方、大手キャリアの場合は、オプションや割引の条件が複雑で、実際に支払う料金がどれくらいになるのか把握しにくくなっています。



3.手軽に手続きができる

格安SIMは、基本的にオンラインで手続きが完結するため、店舗に行く時間が無くても手軽に手続きを行えます。

特に、eSIM対応の端末であれば、SIMカードの到着を待たずに開通でき、すぐに利用できます。



通信品質の良い格安SIMなら安心して使える

「格安SIMは繋がりにくくて、利用するのが怖い」というイメージを持たれることが多いですが、すべての格安SIMが繋がりにくいわけではありません。

特に、サブブランドの通信速度は、大手キャリアとも大差がなく安心して利用できます。通信品質の良い格安SIMを選んで、お得にスマホを利用しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー