Äã²Á³Ê¤Ê5G¤äFeliCa¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy A25 5G¡×¤¬³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤«¤é¤âÈ¯Çä¤Ø¡ª·¿ÈÖ¡ÖSM-A253C¡×¤¬BluetoothÇ§¾Ú¤òÄÌ²á
|5GÂÐ±þ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy A25 5G SM-A253C¡×¤¬³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤«¤é¤âÈ¯Çä¤Ø¡ª
Bluetooth¤ÎÇ§¾ÚÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëBluetooth SIG¤¬Samsung Electronics¡Ê°Ê²¼¡¢Samsung¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖGalaxy¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë5GÂÐ±þ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖGalaxy A25 5G¡×¤ÎÌ¤È¯É½¤Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤È¸«¤é¤ì¤ë¡ÖGalaxy A25 5G¡Ê·¿ÈÖ¡§SM-A253C¡Ë¡×¤¬2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡ËÉÕ¤ÇÇ§¾Ú¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î³Æµ¡¼ï¤ÏBluetooth SIG¤ÎÇ§¾Ú¤ò¤È¤â¤Ë2024Ç¯12·î5Æü¡ÊÌÚ¡ËÉÕ¤ÇÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤È¸«¤é¤ì¤ëGalaxy A25 5G SM-A253C¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Samsung¤¬³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤«¤é¤âGalaxy A25 5G¤òÈ¯Çä¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Ç§¾ÚÈÖ¹æ¡ÊDN¡Ë¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤âÂ¾¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖQ332513¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Galaxy A25 5G¤ÏGalaxy¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy A2*¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2022Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Á°µ¡¼ï¡ÖGalaxy A23 5G¡×¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤È¤Ê¤ê¡¢½¾Íè¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë³¤³°¸þ¤±¤ÎGalaxy A2*¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï³¤³°¸þ¤±¤è¤ê¤â²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Galaxy A25 5G¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë³¤³°¸þ¤±¤è¤ê¤â²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÂç²èÌÌ¡ßÄ¹»ý¤Á¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ßÊØÍøµ¡Ç½¤Ç¤µ¤é¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤Ï¾åÉôÃæ±û¤ËU·¿¥Î¥Ã¥Á¡ÊÀÚ¤ê·ç¤¡Ë¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ9¡§20¤ÎÌó6.7¥¤¥ó¥ÁHD+¡Ê720¡ß1600¥É¥Ã¥È¡ËTFT±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊÌó262ppi¡¢60Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡¢1600Ëü¿§É½¼¨¡Ë¤Ç¡¢Galaxy A23 5G¤Î5.8¥¤¥ó¥Á¤«¤é¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¸þ¤±Galaxy A25 5G¤Î6.5¥¤¥ó¥Á¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±ÅÅÃÓÍÆÎÌ¤âÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Galaxy A2*¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇÂç¤Î5000mAh¤È¤Ê¤ê¡¢1ÆüÃæ»È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤ÎÄ¹»ý¤Á¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó168¡ß78¡ß8.5mm¡¢¼ÁÎÌ¤Ï210g¤ÈÂç·¿²½¡õ½ÅÎÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Galaxy A23 5G¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Çö¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂ¦ÌÌ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¿§¤Ï¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤ª¤è¤Ó¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥«¥é¡¼¤È¼Á´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î¹½À®¤Ç¡¢¥ê¥¢¥«¥á¥é¤ÏÆüËÜ¸þ¤±Galaxy A2*¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï½é¤Î2´ã¥«¥á¥é¤È¤Ê¤ê¡¢±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤ä¶á¤¯¤ÎÊª¤âåºÎï¤Ë»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤È¤·¤Æ¤Ï´éÇ§¾Ú¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¤â»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¡Ê¸÷³Ø¼°¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó500Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡Ë
¡ã¥ê¥¢¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.8¡Ë
¡¦Ìó200Ëü²èÁÇCMOS¡¿¥Þ¥¯¥í¥ì¥ó¥º¡ÊF2.4¡Ë
°ú¤Â³¤¤¤ÆËÉ¿å¡ÊIPX5¤ª¤è¤ÓIPX8½àµò¡Ë¤äËÉ¿Ð¡ÊIP6X½àµò¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¾ì¤Ê¤É¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ÏMediaTekÀ½¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¡ÖDimensity 6100+¡×¤ä4GBÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¡¢64GBÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢microSDXC¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 2.0¡Ë¡¢Wi-Fi 5¡¢Bluetooth 5.4¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¡¢NFC Type A¡¿B¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡ÊA-GNSS¡Ë¡¢Android 15¤Ê¤É¡£nanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¤¬1¤Ä¤ÈeSIM¤Î¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¥Ç¥å¥¢¥ëVoLTE¡ÊDSDV¡Ë¤Ç¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤Ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¿·¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy A25 5G¡×¤òÈ¯É½¡ªÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç2·î27ÆüÈ¯Çä¡£¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤Î²Á³Ê¤Ï2Ëü9900±ß - S-MAX
¡¦¿·¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy A25 5G¡×¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤ÎÂ¾¤ËNTT¥É¥³¥â¤äau¡¢UQ¡¢J:COM¡¢SoftBank¡¢Y!mobile¤«¤éÈÎÇä¡ª²Á³Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð - S-MAX
¡¦¿·¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy A25 5G¡×¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¡ª¸«¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ6.7¥¤¥ó¥Á¤ËÂç²èÌÌ²½¤ÇÅÅÃÓ¤âÄ¹»ý¤Á¡£ÈÎÏ©¤â³ÈÂç¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û - S-MAX
5G NR: n1, n3, n5, n28, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 5, 8, 12, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Samsung Galaxy A25 5G ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Q332513 - Qualification Workspace - Qualified Product Details - Bluetooth SIG
¡¦Samsung Galaxy A25 5G¡Ê¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼A25 5G¡Ë| Samsung Japan ¸ø¼°
¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë