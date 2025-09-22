【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ 【Battlestate Games物販ブース】 ブース場所：9ホール 09-W18

KABAN

Battlestate Gamesは、9月25日より開催のイベント「東京ゲームショウ2025」にて「Escape from Tarkov」の抱き枕グッズを販売する。

今回販売される抱き枕グッズは、同作のボスKABANをイラストレーター・daito氏が女体化したイラストがデザインされたもの。daito氏はミリタリーと女性を美しくイラストレーターで、「リトルアーモリー」のイラストなども手掛けている。

今回の抱き枕グッズでは、ゲーム内で恰幅の良い大柄な男性として登場するボスKABANが、イラストでは彼の赤いセーターや茶色のコートを着た女性としてデザインされている。

なお、セーターはノースリーブで脇部分に大きくスリットが入ったもののようで、胸が半分ほど露出している。また、下半身には濃いデニールのタイツをはいており、豊満なスタイルが美しく描かれている。

また、イラストではKABANと共に彼の使う武器「PKP ペチェネグ」も描かれている。

daito氏による「TGS2025」抱き枕イラスト