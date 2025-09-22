timelesz新メンバー、5人で初のCM会見登場 橋本将生「かき上げと言ったら僕」
【モデルプレス＝2025/09/22】timelesz（タイムレス）の寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が22日、都内で行われたヘアケアブランド「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」の新CM発表会に出席した。
【写真】timelesz新メンバー5人の初テレビCM
同商品と、オーディション番組を経て新しい道を歩み始めた5人の姿が重なることからCMに起用。挑戦を続ける彼らの姿は、多くのファンの日常に「潤い」をもたらしており、ブランドコンセプトを体現している。
CMでは髪をかき上げるシーンがポイントとなっているが、これまでも度々前髪を色気たっぷりにかき上げる姿が注目を集めている橋本は「かき上げと言ったら僕。日常的にかき上げはしてるんですけど」と自信満々。篠塚から「ライブ中もずっとやってるもんね。あれがカッコいい感じ…？」とつい聞かれると、照れつつも「カッコいいからやってるっていうのもあるよ」と認めていた。
なお、会見の最後には“ファンの心を潤すような一言”のリクエストに応え、5人それぞれが決め顔とともに甘いセリフを披露。寺西「一緒にぷるんしよ」、原「今まで気づかなかったけど世界の中心って君だったんだ」、橋本「このかき上げでもっと好きにならない？」、猪俣「君のぷるんが見たくて今日もぷるんぷるんになってきたよ」、篠塚「髪触ってみ。ぷるんぷるんでしょ。乾かしてくるね」とわちゃわちゃと盛り上がっていた。（modelpress編集部）
◆timelesz新メンバー、5人で初のテレビCM
