Travis Japan七五三掛龍也、“全身美肌”の秘密公開「ESSE」美容特集初登場
【モデルプレス＝2025/09/22】Travis Japanの七五三掛龍也が、雑誌『ESSE』（扶桑社）11月号（10月2日発売）の美容特集『ESSE BEAUTY BOOK』に初登場。“全身美肌”の秘密を明かす。
【写真】トラジャ七五三掛龍也、メガネ外しキス寸前
“全身美肌”な美容男子として知られる七五三掛。透明感のある発光肌、しなやかでありながらたくましくもある腕…今号ではそんな七五三掛のナチュラルキレイな写真とともに、食事法からエクササイズまで、セルフケアの方法を公開する。ダンススキルの高さで知られるTravis Japanのメンバーでもある七五三掛が目指すのは、ダンスを踊るための「しなやかさ」と自身のテンションが上がる「引き締まった筋肉」を備えた体。
「食事はお肉を中心にタンパク質をしっかりとり、野菜のサラダやフルーツでビタミンも摂取。脂質をとりすぎないようにしています。我慢するばかりなのもイヤなので、大好きなお菓子を思いっきり食べる『チートデイ』もつくってますね」
メンタルを穏やかに整える秘けつは、「イヤなものは極力取り入れず、好きなもので自分を満たす」ことを意識。朝は好きな音楽で1日を始めて、寝る前も音楽でリラックスしているそう。撮影では、 “フラフープ”を回したり、ストレッチをしたり、夜食の定番・うどんを食べるシーンなど、プライベート感満載の“しめちゃん”も披露している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】トラジャ七五三掛龍也、メガネ外しキス寸前
◆七五三掛龍也「ESSE」美容特集初登場
“全身美肌”な美容男子として知られる七五三掛。透明感のある発光肌、しなやかでありながらたくましくもある腕…今号ではそんな七五三掛のナチュラルキレイな写真とともに、食事法からエクササイズまで、セルフケアの方法を公開する。ダンススキルの高さで知られるTravis Japanのメンバーでもある七五三掛が目指すのは、ダンスを踊るための「しなやかさ」と自身のテンションが上がる「引き締まった筋肉」を備えた体。
メンタルを穏やかに整える秘けつは、「イヤなものは極力取り入れず、好きなもので自分を満たす」ことを意識。朝は好きな音楽で1日を始めて、寝る前も音楽でリラックスしているそう。撮影では、 “フラフープ”を回したり、ストレッチをしたり、夜食の定番・うどんを食べるシーンなど、プライベート感満載の“しめちゃん”も披露している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】