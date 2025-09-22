整形総額6000万円公表の福岡みなみ、ビキニ姿公開「スタイル良すぎ」「無敵ボディ」と反響
【モデルプレス＝2025/09/22】全身6,000万円整形をカミングアウトし話題を呼んだタレントで経営者の福岡みなみが9月21日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿での休日の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】福岡みなみ、ビキニ姿でスレンダーボディ披露
福岡は「休日のわたし」と白いビキニ姿を披露。「リボンのバッグがめちゃくちゃ可愛くてGETしたんだけど、底が浅すぎて」と新しく購入したアイテムについて報告し、「初めて豆腐ハンバーグ食べた」と健康志向のカフェでの食事についても載せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「憧れの体型」「美しすぎます」「ヘルシー」「魅力的で綺麗」「無敵ボディ」といった声が上がっている。
福岡は1995年5月1日生まれ、広島県出身。タレント・モデルとして活動し、2024年2月に自身の経験をもとにライバー事務所「like me」を設立。実業家など多彩に活躍している。（modelpress編集部）
