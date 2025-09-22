スタバ、ジェラート ピケと初コラボ！新作ビバレッジ＆売り切れ必至のグッズも登場
【モデルプレス＝2025/09/22】スターバックス コーヒー ジャパンでは、ルームウェアブランド「ジェラート ピケ（gelato pique）」とのコラボレーションを2025年9月29日（月）より展開。スペシャルビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」と、店頭およびオンライン限定でのグッズを販売する。
【写真】スタバ×ジェラピケコラボグッズ全ラインナップ
スターバックスとジェラート ピケによる初のコラボは、忙しい毎日の中で心をほどく“ごほうび時間”を届けたいとの思いから実現。スターバックスが大切にしてきた「お客様のライフスタイルに寄り添うひととき」と、ジェラート ピケが掲げる「大人のデザート」というコンセプト、その2つが重なり合い、“とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマに特別なビバレッジやグッズを届ける。
まずビバレッジからは、「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」という、ジェラート ピケの「大人のデザート」というコンセプトから着想を得た一杯が登場。
ふわふわなブルーのアールグレイフレーバームースの上に、ルームウェアのもこもこな素材感をイメージしたスポンジケーキクラムと、やさしい甘さのピケベアチョコレートをトッピング。“ふわふわ、もこもこ”な見た目と、上品で華やかなアールグレイの香りや味わいが楽しめる。
なお同ビバレッジを9月25日（木）よりいち早く飲める先行販売イベントを、東京・渋谷cocoti店で実施。
“とびきりスイートなパジャマパーティー”を表現した会場にて、ビバレッジの先行販売に加えて、スターバックス公式オンラインストアで発売されるアパレルなどのコラボレーショングッズも特別に展示。実際に手に取って気になるグッズをチェックできる。また、同ビバレッジ購入者だけのステッカーのプレゼントもある（なくなり次第終了）。
今回のコラボグッズは、店舗で買えるものとオンライン限定の商品に分かれている。それぞれ注目のアイテムを紹介する。
「ggelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml」は、ジェラート ピケのアイコンであるボーダー柄が、リユーザブルカップになって登場。スターバックスとジェラート ピケのブランドカラーを組み合わせたミントグリーンが、大人可愛い仕上がりだ。
別売りの、「gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」と合わせれば、とびきりキュートなオリジナルカップが完成する。
また今回のコラボレーションの為にオリジナルで描き下ろしたアートがデザインされた、スターバックス カードも2種登場。
スターバックス公式オンラインストアでは、タンブラーやマグカップといったスターバックス定番のアイテムから、ルームウェアやポーチといったジェラート ピケらしいアイテムまで、幅広くラインナップ。
特に注目は、ピケベアがデザインされたアイテムだ。グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアの刺繍が施されたルームウェアや、ピケベアがスノードームに入ったタンブラーなど、ファンにはたまらないデザインが満載。
「gelato pique ジェラートベアティッシュケース」は、まるで本物のぬいぐるみのようなもこもこ感で、今回のコラボレーション仕様のピケベアが立体的に自立するよう工夫した。ぬいぐるみとしても部屋のインテリアとして飾りたくなる可愛さだ。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞678円＜店内利用の場合＞690円
販売期間：2025年9月29日（月）〜
※一時的な欠品や早期の販売終了する場合がある
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
場所：スターバックス コーヒー 渋谷cocoti店
〒150-0002 東京都 渋谷区 渋谷1-23-16 cocoti SHIBUYA
開催日：2025年9月25日（木）〜2025年9月28日（日）予定
営業時間：7:00〜22:30
先行販売：先行販売はビバレッジのみ。また、数量限定となるため、なくなり次第先行販売終了。
