»³¸ýÃÒ»Ò¡Ö¥Ð¥«¥ê¤¯¤ó¤Ï¤Í¡¢¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ò²¿ÅÙ¤â¥Ï¥°
½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê60ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡ß»³¸ýÃÒ»Ò ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤è¡ª¤°¤Á¥Ð¥«¥ê¡×¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥«¥ê¤¯¤ó¤Ï¤Í¡¢¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¡£
»³¸ýÃÒ»Ò¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬»³¸ý¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢»³¸ý¤Ï¡Öµ·¼°¤·¤È¤³¤¦¡ªµ·¼°µ·¼°¡×¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¥Ï¥°¤·¤Æ¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥´¡¼¥¤¥ó¥° ¥Þ¥¤ ¥Û¡¼¥à¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2012Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë¡¢»£±Æ¤Ç¤ÏÁ´¤¯Íí¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»³¸ýÃÒ»Ò¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¡©¡×¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ËÏÃ¤·³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¡Öº£¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö¤¦¤¦¤ó¡£¿ÍÀ¸¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡ÖÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·ò¹¯¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢µÕ¤Ë¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÊÖÅú¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï»³¸ý¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
»³¸ý¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤«¤é¤Í¡¢¥Ð¥«¥ê¤¯¤ó¤Ï¤Í¡¢¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤¢¤Î»þ¤«¤é¡¢¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤òºÆ¤Ó¥Ï¥°¤·¤¿¡£
»³¸ýÃÒ»Ò¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬»³¸ý¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢»³¸ý¤Ï¡Öµ·¼°¤·¤È¤³¤¦¡ªµ·¼°µ·¼°¡×¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¥Ï¥°¤·¤Æ¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡ÖÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·ò¹¯¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢µÕ¤Ë¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÊÖÅú¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï»³¸ý¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
»³¸ý¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤«¤é¤Í¡¢¥Ð¥«¥ê¤¯¤ó¤Ï¤Í¡¢¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤¢¤Î»þ¤«¤é¡¢¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤òºÆ¤Ó¥Ï¥°¤·¤¿¡£