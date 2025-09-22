¡Ú¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÉ¬Í×¤«¡©¡Ûºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤¬´í×ü¤¹¤ëÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ï¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤è¡×
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç»Ë¾åºÇÂ®¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëºå¿À¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢10·î¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¤½¤³¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¸Ô¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ëº´Æ£µ±ÌÀ¡£¶ì¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤¹¤ë¶áËÜ¸÷»Ê¤â
¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¡Ê9·î13Æü¡Ë¤òÁ°¤ËÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦ÃÇ¸À¤·¤Æ¡¢"CSÉÔÍ×ÏÀ"¤ò°ì½³¤·¤¿¡£
¡¡9·î7Æü¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¤Ï¡¢2¥ê¡¼¥°À©Æ³Æþ°Ê¹ß¤Ç»Ë¾åºÇÂ®µÏ¿¡£Í¥¾¡»þÅÀ¤Ç2°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï17¤¢¤ê¡¢ºå¿À°Ê³°¤Î¥»5µåÃÄ¤Ï¾¡Î¨5³ä¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ©¤Ë¸«¤ëÆÈÁö·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ì¤À¤±2°Ì¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ¤â¡¢10·î¤ÎCS¤ò¾¡¤ÁÈ´¤«¤Ê¤¤¸Â¤êÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨CSÉÔÍ×ÏÀ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Çºå¿À°Ê³°¤ËCS¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ïµð¿Í¤ÈDeNA¡£¤½¤Îµð¿ÍOB²ñÄ¹¤Ç¡¢DeNA½éÂå´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ëÃæÈªÀ¶»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥ª¥ì¤Ïµð¿Í¡¢DeNA¤ò±þ±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¡£CS¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±ÆÈÁö¤·¤¿ºå¿À¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢"¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡ª¡©"¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢µîÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿µð¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯3°Ì¤ÎDeNA¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡×
¡¡¥»¤ÇCS¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿2007Ç¯°Ê¹ß¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÎÇÔÂà¤Ï4²ó¤¢¤ë¡£2017Ç¯¤Ï¼ó°Ì¡¦¹Åç¤Ë14.5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿DeNA¤¬CS¤Ç²¼Ñî¾å¡£ÃæÈª»á¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºòÇ¯¤â¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤ÇÃù¶â2¤ÎDeNA¤¬ÆüËÜ°ì¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¼«¿È¡¢Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿9·î7Æü¤Ë¡¢¡Ö¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤¤¤¦¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥²¡¼¥à¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ï4ÀïÀè¾¡¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇËÜµòÃÏ³«ºÅ¤È1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â"ÊÌ¤Î¥²¡¼¥à"¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
DeNA¤¬ÉÝ¤¤
¡¡ºå¿À¤Ï10·î2Æü¤¬ºÇ½ªÀï¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢15Æü¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤ÇÌó2½µ´Ö¤â¼ÂÀï¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤Ê¤¬¤éCS¤ÇÇÔÂà¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¸µ¥³¡¼¥Á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÏÄ´À°´ü´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤ÆËÜÈÖ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Îºå¿À¤ÏÍ¥¾¡·èÄê¸å¤Ë1¤«·î°Ê¾å¤â¿¿·õ¾¡Éé¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë2°Ì¡¦3°ÌÁè¤¤¤äCS¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤òÂ³¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤â¥ß¥Ë¥¥ã¥ó¥×¤òÄ¥¤ë¤Ê¤É¹©É×¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤È¤Ï°ã¤¦¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¤ÇÁª¼ê¤¬°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â»ß¤á¤Å¤é¤¤¡£ÆÃ¤ËÂÇ¼Ô¤Ï¡¢°ì·³¤ÎÀ¸¤¤¿µå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÄ´»Ò¤¬ÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Îºå¿ÀÂÇÀþ¤Ï¼çË¤¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Î"³ÐÀÃ"¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤¬¡¢¤½¤Îº´Æ£¤â8·î¤ÏÃæ½Ü¤Ë¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤¬Â³¤·î´ÖÂÇÎ¨¤¬2³äÂæÁ°È¾¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤Ë¡¢·üÇ°¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢º£µ¨¤Îºå¿À¤ÏÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ëÅê¼ê¿Ø¤³¤½¤¬¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åê¼êÎÏ¤¬¥â¥Î¤ò¸À¤¦Ã»´ü·èÀï¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ºå¿À¤ÎÂçÊªOB¤«¤é¤Ï¡ÖÀèÈ¯¤ÎËç¿ô¤¬ËÉÙ¤Ê¤é¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¸µºå¿À´ÆÆÄ¤ÎÆ£ÅÄÊ¿»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ï¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤è¡£ºå¿À¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢CS¤ÏÀèÈ¯¤¬3Ëç¤¤¤ì¤Ð¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤ËDeNA¤ÏºòÇ¯¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÀèÈ¯¤Ïºå¿À¥¥é¡¼¤Î¥±¥¤¤ÈºÇÂ¿¾¡¸õÊä¤ÎÅì¹î¼ù¤Îº¸2Ëç¤Ë¡¢±¦¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤â·×»»¤¬Î©¤Ä¡£Åê¼êÀï¤Ï°ìÈ¯¤¬¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë¤«¤é¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¥ê¡¼¥°1°Ì¤ÇÅû¹á¡Ê²ÅÃÒ¡Ë¤ä¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¡×
¡¡ºòÇ¯¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¤òÀ©¤·¤¿µð¿Í¤Ç¤Ï¼ç¼´¤ÎµÈÀî¾°µ±¤¬CSÁ°¤ËÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öº£µ¨¤Îºå¿À¤Ï¥±¥¬¿Í¤ò¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤µ¤º¤Ë¥Ú¥Ê¥ó¥È¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈè¤ì¤¬½Ð¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¿´ÇÛ¤À¡×¤ÈÆ£ÅÄ»á¤Ï¸ì¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë13Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¶áËÜ¸÷»Ê¤¬º¸ÏÓ¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¡¢ÍâÆü¤«¤é¥Ù¥ó¥Á³°¤Ë¡£±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢"¤â¤¦°ì²ó¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤«"¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤½¤³¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÌá¤¹¤Î¤âÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ£ÅÄ»á¡Ë
¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï"È³"¤ò¡ª
¡¡¸µÃæÆü¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢1998Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ²£ÉÍ¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¸¢Æ£Çî»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éCS¤ò¤ä¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¡£
¡Öºå¿À¤¬ÆÈÁö¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¡£°ìÊý¤ÎCS¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¸å¤ËÎÙ¤Î¶¥µ»¾ì¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤Æ¡¢2°Ì¤ä3°Ì¤ÈÃ»µ÷Î¥Áö¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤³¤¦¤Ê¤ì¤ÐÅê¼ê¿Ø¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤É¤¦¤³¤¦¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£2°Ì¤ä3°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï³«¤Ä¾¤ì¤ë¤·¡¢ÆÃ¤Ë¾¡Î¨¤¬5³ä¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤ËÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡·Ð±Ä¥µ¥¤¥É¤ÏV°ï¤ÎÀÕÇ¤¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤éCS¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÀ©ÅÙ¤òºî¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡CSÆ³Æþ¤Ë¤Ï¡¢½ªÈ×¤Î¾Ã²½»î¹ç¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¡£Á°½Ð¡¦ÃæÈª»á¤Ï¡ÖCS¤Î¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ÏÇ§¤á¤ë¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¤â¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Çºå¿À¤ËÆÈÁö¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¿·¤·¤¤´ð½à¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¡Î¨5³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Àï¤¦CS¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥²¡¼¥àº¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Î²¼Ñî¾å¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤«¡¢²þ³×¤¬É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¤Ç¼å¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î"È³"¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤¬Â·¤Ã¤Æ²þ³×¤òÁÊ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÈÁö¥Á¡¼¥à¤ÎCSÇÔÂà¤Ë¤½¤ì¤À¤±¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏCS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬°ìÈÖ´î¤Ù¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
