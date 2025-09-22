¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È±ß°Â¡©¡¡FRB¤¬9¥«·î¤Ö¤êÍø²¼¤²·èÄê¤ÇÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¾®¤Ç¤â±ß¹â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î16Æü¤«¤éÍâ17Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«¤«¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFOMC¡ÊÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢FRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ë¤ÏºòÇ¯12·î°ÊÍè¡¢Ìó9¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë25bp¡Ê1bp¡á0.01¡ó¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¤ò·è¤á¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬Ç¯Æâ¤Ë¤â25bp¤ÎÍø¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Î½Ì¾®¤¬±ß¹â¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÂçÀª¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥Õ¥¿¤ò¤¢¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë145±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤À¥É¥ë±ßÁê¾ì¤ÏÍâ18Æü¤Ë¤Ï147±ßÂæ¤È¤³¤³¿ô¤«·î¤Î¡ÈÄê°ÌÃÖ¡É¤ËµÕÌá¤ê¡£Ä¹´ü²½¤¹¤ë±ß°ÂÁê¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤À¥Ô¥ê¥ª¥É¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼°ÙÂØ¤¬¶âÍøº¹½Ì¾®¤ËÈ¿±þ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¥Á¡¼¥Õ¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Î¹ÌÚÎ´»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
【写真を見る】円安ショックで「4000万円超のロスカット」を余儀なくされた有名FXトレーダーも
ÄÌ²ß¤Î¼ûÍ×¤Ï¶âÍøº¹¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡¡¤½¤â¤½¤âÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÙÂØ¤È¤Ï¡ÖÄÌ²ß¤Î¸ò´¹¥ì¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍýÏÀÃÍ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð³ô²Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ò»ñËÜ¥³¥¹¥È¤Ç³ä¤ê°ú¤¯¤ÈÍýÏÀÃÍ¤¬Æ³¤½Ð¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿³Ø½ÑÅª¤ÊÍýÏÀ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÙÂØ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Íý¶þ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢°ÙÂØ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤ÎÃæ¤ÇºàÎÁ»ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¶âÍøº¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î¶âÍøº¹¤â¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥É¥ë¹â¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤à¤·¤í¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¶ÉÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶âÍøº¹¤Ï¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï°ÙÂØ¤ÎÀâÌÀÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¤Ë¤Ï¶âÍøº¹¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë¹ñ¤ÎÄÌ²ß¤Î¶âÍø¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶âÍø¤Î²¸·Ã¡Ê¥¹¥ï¥Ã¥×¡Ë¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÄÌ²ß¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶âÍø¤¬5¡ó¤Î»þ¤Ë¡¢±ß¤ò¥É¥ë¤ËÂØ¤¨¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ì¤Ð5¡ó¤ÎÍøÎ¨¤¬¤Ä¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿ÍÑ¸å¤Ë¥É¥ë¤ò±ß¤ËÅ¾´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢5¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤íÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¹¥Îã¤¬¥È¥ë¥³¥ê¥é¤Ç¡¢¥È¥ë¥³¤Î¶âÍø¤ÏÌó40¡ó¤ÈÄ¶¹â¶âÍø¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍøÎ¨¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ±¿ÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¶âÍø°Ê¾å¤ÎÄÌ²ß¤Î²¼Íî¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ÆÂçÂ»¤·¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶âÍøº¹¤À¤±¤¬ÄÌ²ß¤Î¼ûÍ×¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤Þ¤º´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤òÆÉ¤à°ÙÂØ»Ô¾ì
¡¡¸½ºß¤Î¥É¥ë±ß¤ÎÁê¾ì´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¸þ¤¬µÕ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤áÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤¬½Ì¾®¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï±ß¹â¤¬¿Ê¤à¡×¤ÈÆÉ¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡±ß°Â¤ÎÂ³¤¯ÍýÍ³¤Î1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÁê¾ì¤Ï¾ï¤ËÀè¤òÆÉ¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬Íø²¼¤²¤òÂ³¤±¡¢ÆüËÜ¤ÏÍø¾å¤²¤ÎÊý¸þ¤Ø¡¢¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤È¤·¤Æ¤â¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¶âÍøº¹¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç½Ì¾®¤µ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁê¾ì¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢25bp¤ÎÍø²¼¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶âÍø¤Ï4.00¡Á4.25¡ó¤ÈÆüËÜ¤Î¶âÍø¤è¤ê¤Þ¤À¤Þ¤À¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¤Þ¤À´°Á´¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Íø²¼¤²¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤ÎÆü¶ä¤â¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤¬µö¤»¤ÐÍø¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÍø¾å¤²¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀäÂÐÅª¤Ê¶âÍøº¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë±ß¤òÇã¤¦ÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤ÎÆüËÜ¤ÏÆü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤¤
¡¡Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ïº£¤ÎÆüËÜ¤Ë¡ÖÍø¾å¤²¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Íø¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Êµ¤¤òÎä¤Þ¤·¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞÀ©¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢Íø¾å¤²¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ÆüËÜ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Î¾å¾º¤Ï¡¢¿©ÉÊ²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡ÖÁí¹ç¡×¤È¤¤¤¦»Ø¿ô¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½ü¤¤¤¿¡Ö¥³¥¢¡×¤È¤¤¤¦»Ø¿ô¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿¡Ö¥³¥¢¥³¥¢¡×¤È¤¤¤¦»Ø¿ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤ÁÁí¹ç¤Ç¸«¤ë¤È¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï3%¶á¤¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥¢¥³¥¢¤Î»Ø¿ô¤«¤éÀ¸Á¯¿©ÉÊ°Ê³°¤Î¿©ÎÁÉÊ¤Þ¤Ç½ü¤¤¤¿¿ô»ú¤Ï¡¢¼Â¤Ï1.6%¤Ç¤¹¡£¿©ÎÁÉÊ¤Ï¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡É¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿ÊÆ¤Î²Á³Ê¤ä¡¢³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¸¶ºàÎÁ¤Çºî¤ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¥³¥á¤ò½ä¤ë¼ºÀ¯¤ä³¤³°¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿°Û¾ïÃÍ¤ò½ü¤¯¤È1.6%¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÆü¶ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë2¡ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÁ´Á³ÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢Íø¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Êµ¤¤òÎä¤ä¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦À¯ºö¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¹ñÌ±¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÊª¤òÇã¤¦¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ë¡¢¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¡Ö¥Ç¥£¥Þ¥ó¥É¥×¥ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤¨¤ÐÁ´Á³¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤³°¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä¹ñÆâ¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬Í×°ø¤Î¶¡µë¥µ¥¤¥É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íø¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç·Êµ¤¤òÎä¤ä¤¹¶âÍ»À¯ºö¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑÂÐºö¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤è¤ê¤âºâÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤Ù¤
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯ÉÜ¤¬¤º¤Ã¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡ÖÊª²Á¤ÈÄÂ¾å¤²¤Î¹¥½Û´Ä¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤â¤è¤¦¤ä¤¯¥Ç¥Õ¥ì¤òÃ¦µÑ¤·¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤È¡£¤À¤±¤É¤½¤ì¤ËÄÂ¾å¤²¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢À¸³è¶ì¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤È¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Æü¶ä¤Ë¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤¤¤ÞÆü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤·¤Æ¤â¡¢¹ñÆâ¼ûÍ×¤Î²ÃÇ®¤¬Í×°ø¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤à¤·¤íÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë·Êµ¤¤òÎä¤Þ¤·¤ÆÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸½¾õ¤ÎÀ¸³è¶ì¤Î²ò¾Ã¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íºâÀ¯¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ä¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¡¢ÅÅµ¤¥¬¥¹¤ÎÊä½õ¶â¤Ê¤É¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë·Á¤Ç¤ÎÊª²ÁÂÐºö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿ÊÄ½¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÄÂ¾å¤²¤¬Â³¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¤³¤³3Ç¯¤ÏÏ¢Â³¤Ç5%¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤¤ÊÄÂ¶â¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íÂ©ÀÚ¤ì´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¤¤«¤Ê¤êÇ»Ã¸¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤È¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ñ¤»¤Ð5%¤°¤é¤¤¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤âÏ¢Â³Áý±×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï6´ü¤Ö¤ê¤Î¸º±×¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤í¤½¤íÆ¬ÂÇ¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÇÍø¾å¤²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤Î²ê¤òÅ¦¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾å¸þ¤¤«¤±¤¿·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹½Â¤Åª±ß°Â¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÏÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°ÂºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿±ß°Â¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬±ß°Â¤ÎÂ³¤¯2¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°Åª¤ÊÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¤ëÅÞ¤¬É¼¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃ¯¤¬ÁíºÛÁª¤Î¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÌîÅÞ¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÇºâÀ¯ÉÔ°Â¤¬¸²ºß²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñºÄ¤Î¿®ÍÑ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ±ß¤ÏÇä¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢±ß°Â¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡3¤ÄÌÜ¤Î±ß°ÂÍ×°ø¤Ï¡¢ÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅêÍ»»ñ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÁí³Û5500²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ëÍ»»ñ¡¦Åê»ñ¤òÌóÂ«¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅê»ñ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï1³ä¤°¤é¤¤¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ÏÍ»»ñÊÝ¾Ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Í»»ñ¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤Ï±ß¤òÇä¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÄ´Ã£¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤â±ß°ÂÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬ÌóÂ«¤·¤¿°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ä¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎAI´ØÏ¢´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿µð³Û¤ÎÅê»ñ¤äÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤ÎM¡õA¤â¡¢¥É¥ëÄ´Ã£¤Î¼ûÍ×¤«¤é±ß°Â¤Î¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¸Ä¿Í¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤â±ß°Â¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Google¤äAmazon¡¢Netflix¤Ê¤É¤Ø¤Î²Ý¶â¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏChatGPT¤Ø¤ÎÍÎÁ²Ý¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤º¤¤¤Ö¤óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤ÆÀÑ¤â¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿²Ý¶â¤¬µð³Û¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÖ»ú¤È¤·¤Æ¡¢±ßÇä¤ê¥É¥ëÇã¤¤¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á±ß°Â¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏºÆ¤Ó1¥É¥ë¡á150±ß¤ò»î¤¹Å¸³«¤â¡©
¡¡Ç¯Æâ¤Î°ÙÂØ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÈÖ¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ147¡Á148±ß¤¢¤¿¤ê¤ò¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¤·¤Ê¤¬¤éÇ¯±Û¤·¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ô¾ì¤ÎÁÛÄêÄÌ¤ê¡¢FRB¤¬Ç¯Æâ¤Ë¤¢¤È2²ó¡¢¹ç·×50bp¤ÎÍø²¼¤²¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë½Ö´ÖÅª¤Ë±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆüËÜ±ß¤ÎÀøºßÅª¤Ê¼å¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤Ë±ß¹â¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢Ç¯Æâ3²ó¤ÎFRB¤ÎÍø²¼¤²¤Ç¡ÖÂÇ¤Á»ß¤á´¶¡×¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏºÆ¤Ó150±ß¤ò»î¤¹¾ìÌÌ¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡±ß°Â¤ÏÍ¢½Ð´ë¶È¤Î¼ý±×¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢¥É¥ë·ú¤ÆÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î³ä°Â´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±ß°Â¡¦³ô¹â¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ÌÚÎ´¡Ê¤Ò¤í¤¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Á¡¼¥Õ¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡£¾åÃÒÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉôÂ´¡£¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡¡¦·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£ÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¡¦¿ÍÊ¸¼Ò²ñ³ØÉô·Ð±Ä³Ø²Ê¶µ¼ø¡£¼Ò²ñ¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¡¦µÒ°÷¶µ¼ø¡£¹ñÆâ¶ä¹Ô·ÏÅê»ñ¸ÜÌä¡¢³°»ñ·Ï±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê±¿ÍÑµ¡´Ø¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Åù¤òÎòÇ¤¡£2010Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¸¡Äê²ñ°÷¡ÊCMA¡Ë
