¹ñ¸ì¶µ»Õ¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¶µ°é¼Â½¬¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ï¡©¡¡¡ÖÃæÅç¤ß¤æ¤¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡È²ÎÉ±¤ÎÈëÏÃ¡É
¡¡1970Ç¯Âå¤«¤é¡¢80Ç¯¡¢90Ç¯¡¢2000Ç¯¤Î4À¤Âå¤ËÅÏ¤ê¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬1¿Í¤À¤±¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÃæÅç¤ß¤æ¤¤À¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÂîÈ´¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ëÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é50¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥¤¥ä¡¼¡£12·î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ëMV½¸¤ä¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÍè¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1975Ç¯9·î25Æü¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥¶¥ß¾î¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤È¤Ê¤ë¤³¤Î9·î¤Ë¡¢¤½¤Î¹¹¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ì¤ë¡¢¡È²ÎÉ±¡É¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎÈëÏÃ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤Ï°Õ³°!!¡¡ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÈÆ±¤¸¹â¹»½Ð¿È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÄ¶¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¹ÈÇò¤Ç²Î»ì¤¬Èô¤ó¤À¤ï¤±¡£
¡¡ÃæÅç¤ß¤æ¤¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢2002Ç¯12·î31Æü¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¤ò²Î¤Ã¤¿»Ñ¤ò¤´µ²±¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î²Î¾§»þ¤Ë¡¢½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨52¡¥8¡ó¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¡Ê¢¨23»þ01Ê¬¤ËµÏ¿¡Ë¡¢Íâ2003Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1·î13ÆüÉÕ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç10°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤È¡¢Íâ½µ¤Î1·î20ÆüÉÕ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤Ë¡£Æ±¶Ê¤¬¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯7·î19Æü¡Ê¢¨½éÅÐ¾ì»þ¤Î¥é¥ó¥¯¤Ï15°Ì¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤«¤é¼Â¤Ë130½µ¤ò¤«¤±¤Æ¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÄ¹¤ÎµÏ¿¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿¤·¤í¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤ÏÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤Î¡ÖËÌ¤Î½É¤«¤é¡×¤Î44½µ¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë3·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢Îß·×Çä¾åËç¿ô100ËüËç¤âÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Á°Ç¯¤«¤éºÆÎ®¹Ô¤ÎÃû¤·¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÃæÅç¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¹õÉô¥À¥àÆâ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬±½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¥À¥à¤Î¤¢¤ëÉÙ»³¸©Ãæ¿·Àî·´Î©»³Ä®µÄ²ñ¤Ç¤Ï02Ç¯12·î¡¢°Ê²¼¤ÎÄó°Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæÅç¤µ¤ó¤Ë¡¢Î©»³Ì¾Êª¤ÎÌß¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ä®¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ê¢¨¡Ö´¨Ìß¡Ê¤«¤ó¤â¤Á¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ìß¤¬Ì¾Êª¤Î°ì¤Ä¡Ë¡£
¡¡¤¤¤¶¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥À¥à¤ò·úÀß¤·¤¿´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Î¸åÆ£ÍÎÆóÉû¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Öº£¤ÏÅÅÎÏ¤Î¼«Í³²½¤Ë¤è¤ë¶¥Áè¤Ç¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤âºï¸º¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤¿ÅÅÎÏ¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¡Ê2003Ç¯1·î16Æü¡£µ¼Ô²ñ¸«¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¿´Ìµ¤¤´ª·«¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Î½Ð±é¤¬¡¢¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï¿²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¾§¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÀµò¤Ï¡¢¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ë¸À¤Ã¤Æ3¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»Ä¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¼ê¤¯¤ÏÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢
¡ÖÃæÅç¤¬²Î»ì¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¿¡Ê²Î»ì¡Ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤â¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¸¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Î±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¡¡³Î¤«¤ËÃæÅç¤Ï2ÈÖ¤Î²Î»ì¤ò´Ö°ã¤¨¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤â¾Ã¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥é¥¸¥ª¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤ÇÃæÅç¤Î¸ÀÆ°¤ËÆë¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶Ã¤¯¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Î¸ýÊÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÃæÅç¤Ï¡¢¡È²Î»ìËº¤ì¤Î¾ï½¬ÈÈ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1993Ç¯¤ÎÂçºå¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¸¥§¥é¥·¡¼¡¦¥¸¥§¥é¥·¡¼¡×¤Î1ÈÖ¤Î²Î»ì¤¬¥µ¥Ó¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌ½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ë¼Ô¤Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢½ÐÈÖ½ªÎ»¸å¡¢²ÖÂ«¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤Î²Î¤Ã¤¿¼çÂê²Î¡ÖÀõ¤¤Ì²¤ê¡×¤ò³§¤ÇÂç¹ç¾§¤·¤Æ¤ÎÏ«¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÅç¼«¿È¤¬²Î»ì¤ò°ìÉôËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄêÈÖ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢µ¤¤òÍø¤«¤»¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏA¼Ò¤ÎB¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡×¤È²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤éÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¹ÈÇò¤Ç²Î»ì¤ò´Ö°ã¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤ÏÅöÆü¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Âç¤¤Ê»æ¤Ë²Î»ì¤ò½ñ¤¡¢¸½¾ì¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍÑ°Õ¤ÏËüÁ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤È¤³¤í¤¬»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤â´ó¤é¤Ì»öÂÖ¤¬¡£ËÜ¿Í¤ÎÊÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò¥é¥¤¥È¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¯¤Æ¡Ê»æ¤¬¡Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¸½¾ì¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢²Î»ì¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡Ó¡Ê¡ÖÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×2003Ç¯12·î¹æ¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î»Ä¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢NHK¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´äÈ×¤Î¼Á¤¬°ã¤¤¡¢²»¤¬È¿¶Á¤·¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü30Æü¤Ë¤Ï¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿ÃæÅç¤À¤¬¡¢ÅöÆüÌë¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Î²¹ÅÙ¤ÏÉ¹ÅÀ²¼2¡î¡£²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È´¨¤µ¤ÈÈèÏ«¤Ç½É¼Ë¤ËÌá¤ì¤º¡¢Æ±ÃÏ¡Ê¹õÉô¥À¥àÂè4È¯ÅÅ½ê¡Ë¤Î±þÀÜ¼¼¤ÇÇ¯¤ò±Û¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Î¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÏÉáÃÊ¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤Î»ñºàÃÖ¤¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÄÌ¾Î¡Ö¤ß¤æ¤¹¾ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿¦°÷¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õÉô¥À¥àÂè4È¯ÅÅ½ê¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼¤âÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÅç¤¬¼ÂºÝ¤Ë²Î¾§¤·¤¿¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£±ý»þ¤Î¹õÉô¥À¥à·úÀß¤Î²á¹ó¤µ¤ò´Þ¤á¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ë¡¢Ï«¤ï¤ê¤Î¼ê»æ¡ª
¡¡1983Ç¯1·î31Æü¤ÎËèÆü¿·Ê¹¡ÊÁ´¹ñÈÇ¡¦Ä«´©¡Ë¤Ë¡¢¤³¤¦¤¢¤ë¡£
¡Ò¿Íµ¤²áÇ®¡¡ÃæÅç¤ß¤æ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡Í½ÌóÅÅÏÃ½¸Ãæ¡¢¸ò´¹µ¡¥Ñ¥ó¥¯¡Ó
¡¡ÀçÂæ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤ËÅÅÏÃ¤¬»¦Åþ¤·¡¢¸ò´¹µ¡Ç½¤¬Ää»ß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼8Ç¯ÌÜ¤Î»þÅÀ¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¼Ô¤æ¤¨¡¢¸åÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òñÙ¤ë»ö·ï¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð2008Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎÉ×¡×¤òÌ¾¾è¤ë71ºÐ¤ÎÃË¤¬À£¼Úº¾µ½¤ÇÂáÊá¡£·úÃÛ²ñ¼Ò¤Ë¡ÖÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²È¤ò¿·ÃÛ¤·¤¿¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¡¢µ¢¾Ê¤Î¤¿¤á¤Î¸òÄÌÈñ¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÊÍ¾ºáÂ¿¿ô¡Ë¡£¡Ö»äÀ¸³è¤¬Í¾¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤ÍÌ¾¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ì¾¾è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£2015Ç¯3·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢ÃæÅç¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ëÂÓ¹ÇðÍÕ¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¡¢Á°ÆüFAX¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÅç¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢3Æü¸å¤Ë¡¢ËÜ¿ÍÈ¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»öÌ³½ê¤Î»ØÅ¦¤ÇÈ¯³Ð¡£°¼Á¤Ê¥¤¥¿¥º¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃæÅç¤«¤éÄ¾É®¤Î¼ê»æ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Á¢¤Þ¤·¤¤ÃËÀ¤â¡£¤½¤ì¤¬Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¸½ºß¥Ç¥¹¥¯¤òÌ³¤á¤ëH»á¡£H»á¤Ï¸½¾ìµ¼Ô»þÂå¡¢¿ô¡¹¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê´ë²è¤Ë¼«¿È¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Íó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¡¦¶þ¼ÐÏ©¸Ð±è¤¤¤ÎÌîÅ·É÷Ï¤¤ËÇòÄ»Áê¼ê¤ËÆþÍá¤·¤¿¤ê¡¢Í¿ÍÅç¤Ç¤ÏÆüËÜºÇÆîÃ¼¤È¤Ê¤ëÇÈ¾È´ÖÅç¤Ç¥ä¥®¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤½¤ÎH»á¤¬2003Ç¯1·î¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡¢¹õÉô¥À¥à¤Þ¤ÇÅÐ¤ê¡¢¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¤ò¤Þ¤á¥«¥é¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Åß´ü¤Î¹õÉô¥À¥à¤Ø¤Î¥ë¡¼¥È¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¡£¤½¤³¤Ç¡¢±ü¤Ë¤¢¤ë¹âÀ¥¥À¥à¤Ë¥ë¡¼¥È¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤â¡¢¤³¤³¤âÀÑÀã¤Ç»³Æ»¤Ï¼ÖÎ¾ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ç¡¢H»á¤ÏÊâ¤¯¤³¤È¤Ë¡£Æ»Ãæ¡¢¸«¤«¤±¤¿¥µ¥ë¤ËÀ¨¤Þ¤ì¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤¿¥«¥â¥·¥«¤Ë¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¡¢¹ßÀã¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ¿áÀã¤¬¤¦¤Ê¤ëÃæ¡¢H»á¤ÏÂ©¤âÀä¤¨Àä¤¨¤Ë¡£¹âÀ¥¥À¥à¤ÎÄº¾åÉÕ¶á¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¡¢¹ëÀã¤ÎÃæ¡¢¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¤òÇ®¾§¡£¤È¤³¤í¤¬²Î»ì¤¬½Ð¤Æ¤³¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤ËË¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶Ê¤ò¸ý¤º¤µ¤à¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÅ¿Ëö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢H»á¤¬Àã¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¡¢¤Þ¤á¥«¥é¤òÊÒ¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¼Ì¿¿¡Ê¥¿¥¤¥Þ¡¼»£±Æ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2003Ç¯2·î9ÆüÉÕ¤±¤ÎÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë·ÇºÜ¡£¼Â¤ÏH»á¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¥×¥í¥ì¥¹¸¦µæ²ñ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¯¥¹¥¯¥¹¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯ÆÉ¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢6Æü¸å¤Î2·î15Æü¡¢Æ±»æÌÌ¤Ë¶Ã¤¤Î¾ðÊó¤¬ºÜ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤ËÜ¿Í¤«¤é¡¢Ä¾É®¤ÎÎé¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸¤¤Î³¨¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿´±À½¥Ï¥¬¥¤Ë¡¢Ä¾É®¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¸ÀÍÕ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¾¤«¤·¤ª´¨¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤Ë¤È¤¾¸æ¿È¸æÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡Ó¡ÊÎ¢¤Î°¸Ì¾ÌÌ¡¢º¹½Ð¿ÍÍó¤Ë¡ÖÃæÅç¤ß¤æ¤¡×¡Ë
¡¡H»á¤Ï¡¢¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤Õ¤¶¤±¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤À¤«¤é¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤ï¤«¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¡¢²¹¤«¤¯¤Æ¹¤¤¿´¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
NHK¤ÇÊüÁ÷¶Ø»ß¤Î¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿!?
¡ÖÃý¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÁ´¤¯ÊÌ¿Í¤Î¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¡Ê2010Ç¯11·î26Æü¡£Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ë¡£
¡¡ÃæÅç¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È»þ¤ÎMC¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥È¡¼¥¯¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£Æ±¶¿¤ÎµÓËÜ²È¤«¤Ä¡¢¸ß¤¤¤Ë¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÁÒËÜæâ¤È¡¢ÂÐÃÌ¤Ç½éÁø¶ø¤·¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÒËÜ¤Î½Ò²û¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò½éÂÐÌÌ¤ÎÈà½÷¤Ï¤¯¤ï¤¢¤Ã¤È¾Ð¤¤¡¢ÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë»ä¤òÁª¤Ö¤Ê¥ó¤ÆÁÒËÜ¤µ¤ó¤Æ¥á¥ó¥¯¥¤¤Ê¥ó¤Ç¤¹¤Í¤È±¾¤Ã¤¿¡Ó¡Ê¡Ø°¦¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ÙÃæÅç¤ß¤æ¤Ãø¡¡¿·Ä¬¼Ò´©¤è¤ê¡Ë
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÃæÅç¤ÎÃý¤ê¤Î²¦Æ»¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê1979¡Á1987Ç¯¡Ë¤À¤í¤¦¡£Îã¤¨¤Ð1986Ç¯2·î24Æü¿¼Ìë¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö´é¡¢¾®¤µ¤¤¤ï¤Í¡Á¡£»Ø2ËÜ¤ÇÀö¤¨¤½¤¦¡£²½¾ÑÉÊ¡¢¸º¤é¤Ê¤¯¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤ï¡£3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¡©¡ÊÃå¤ë¤Î¤¬¡Ë¤ª²¼¤¬¤ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¥æ¡¼¥ß¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤Í¡Ê¢¨5¿Í·»Äï¤ÎÂè4»Ò¤Ç¼¡½÷¡Ë¡£¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Ç¿·¤·¤¤Éþ¤òÃå¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¸Ç¤¯ÀÀ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥®¥ó¥®¥ó¤Ê¤Î¡×
¡¡1987Ç¯3·î30Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈºÇ½ª²ó¤Ï¡¢ÅÁÀâ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷Á°¤Ë1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬½¸·ë¡£¡Öº£Æü¤ÇDJ¤ò¡¢ÃæÂà¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÌ¾¸À¤ò»Ä¤·¤¿ÃæÅç¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÌ¾»Î¤ò¥é¥¸¥ª¶É¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢2Ç¯¸å¤Î1989Ç¯4·î¤«¤é¤ÏNHK¡ÝFM¤Î¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥Ý¥Ã¥×¡×¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢³«»Ï1¥õ·îÁ°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÃæÅç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤·¤¿¡×¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢Èó¾ï¤ËÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸åÇ¯¡¢¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ±¶É¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¶Ê¡¢CM¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤ËNHK¤Ç¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¢¨KDD¡Ö001¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¿Í¤â´°Á´¤ÊÌë·¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¤â¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½õÄ¹¤µ¤ì¤¿ÃæÅç¤À¤¬¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÄ«¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤è¤Í¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤òÃ´Åö¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥Ï¥¬¥¤ä¥á¡¼¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×»þÂå¤Î¾ïÏ¢¤ÎÌ¾¤â¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¹ñ¸ì¤Î¶µ°é¼Â½¬À¸¤À¤Ã¤¿¡ª
¡¡2009Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤«¤é»ç¼úË«¾Ï¤â¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÅç¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÁÛ³°¤Î±ÉÍÀ¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡ÖÃª¤«¤éËÜ¥Þ¥°¥í¡×¤Û¤É¤Î¶Ã¤¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âËÂ¤®½Ð¤¹²Î»ì¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ËÜ¿Í¤â¡¢¡Ö²»¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢»ì¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤È¸ì¤ê¡¢1999Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤«¤é¡¢¹ñ¸ì¿³µÄ²ñ¤Î°Ñ°÷¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤ÏÃæÅç¤Î²Î¤Ï¡¢²»³Ú¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢½é¤á¤ÆºÜ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï1990Ç¯¡¢»°¾ÊÆ²¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ö¹ñ¸ì1¡Ù¤Ë¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ËºÜ¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÆýË¼¡Ù¤Ê¤ë»í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÃæÅç¤Ï¡¢¹ñ¸ì¤Î¶µ°÷ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°é¼Â½¬¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î»þ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤À¤·¡¢¤¼¤Ò¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÃæÅç¤¬¹ñ¸ì¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÄü¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¶µ°é¼Â½¬»þ¤Î·Ð¸³¤¬¸µ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò¤¢¤ë²ò¼áÌäÂê¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬Àµ²ò¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡£»ä¤âÆ±´¶¤À¤Ã¤¿¤¬¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤¤ÅÀ¤ò¤È¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀèÀ¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È¡Ó¡Ê¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×2005Ç¯12·î2ÆüÉÕÍ¼´©¡Ë
¡¡¸ÀÍÕ¤ò°ì¤Ä¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡¢´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÅç¤À¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¼õ¤±¼ê¤Î¼«Í³¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¤«¤é¤À¡£¤À¤¬ÄÁ¤·¤¯¡¢¼«¿È¤Ç¤½¤ÎÍ³Íè¤òÌÀ¤«¤·¤¿¶Ê¤â¤¢¤ë¡£Ë´¤Éã¤Ø¤Î°¥ÀË¤ÎÇ°¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤Ð¤ä¤·¡×¡Ê1977Ç¯¡Ë¤Ç¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤À¤Ã¤¿Éã¤ËÍÄ¾¯»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤â¡¢º£¤ÎÈà½÷¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó¸ý¤Ë¤·¤¿¤é¸µ¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¡£¸ÀÍÕ¤Ç¿Í¤ò»Â¤Ã¤¿¤é¤Ä¤±¤ëÌô¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ò¾®³Ø3Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÉã¤Ë¡¢¤³¤¦¶¯¤¯¤·¤«¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤ó¤À¤Ê¡¢¤À¤«¤éÂç»ö¤Ë»È¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡¢ÍÄ¿´¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ó¡Ê¡ÖÆÉÇä¿·Ê¹¡×1996Ç¯5·î15ÆüÉÕÍ¼´©¡Ë
¡¡2022Ç¯5·î15Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÃæÅç¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ë¤Æ¡×¤¬Î®¤ì¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡¢¤³¤¦¶Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¾åÅç¤µ¤ó¤¬¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¿¡¢¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡Ä¡×¡ÊJFN·Ï¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡Ë
¡¡¤³¤Î4ÆüÁ°¡¢ÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÍµÈ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤è¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¿¾åÅçÎµÊ¿¤¬¼«»à¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾åÅç¤Ï¿¼Ìë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö°û¤ß²ñ¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤Ï¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢¤Ç¤âµ¢¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤Î¿´¾ð¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤Á¤é¤¬Àµ²ò¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿´¾ð¤ò¡¢ÃæÅç¤¬Í¥¤·¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¤ÎBÌÌ¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤Î²Î¼ê¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¶Ê¤Ë¡¢Ê¼¸Ë¤«¤éÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾åÅç¤â¡¢¼«¿È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÃæÅç¤¬·ï¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×ºÇ½ª²ó¤Ç»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¹¬¤»¤È¤¤¤¦»ú¤Ï¡¢¿É¤¤¤È¤¤¤¦»ú¤Î¡¢¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ç¥Ã¥Ô¥ê¤ÎÅÀ¤ò¡¢½½¤È¤¤¤¦»ú¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½½Ê¬¿É¤¯¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¿Í¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¯¤¸¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡¡¤¢¤Þ¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬ìíî½¤¹¤ëSNS»þÂå¡£¸ÀÍÕ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ëÃæÅç¤ß¤æ¤¤ò¡¢º£¸å¤È¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¨1¡§70Ç¯Âå¤Ë¡Ö¤ï¤«¤ì¤¦¤¿¡×¡¢80Ç¯Âå¤Ë¡Ö°½÷¡×¡¢90Ç¯Âå¤Ë¡Ö¶õ¤È·¯¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡×¡¢¡ÖÎ¹¿Í¤Î¤¦¤¿¡×¡¢00Ç¯Âå¤Ë¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢80Ç¯Âå¤«¤é2010Ç¯Âå¤Î4À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
