¡Öµ»½Ñ·Ï¡×¹ñ²È¸øÌ³°÷¤¬400¿ÍÄ¶¡ÖÄê°÷³ä¤ì¡×¤ÎÈó¾ï»öÂÖ¡ÄÍý·Ï³ØÀ¸¤Î¡È¸øÌ³°÷Î¥¤ì¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤º¬ËÜÅª¤ÊÍýÍ³
¡¡Íý·Ï³ØÀ¸¤Î¸øÌ³°÷Î¥¤ì¤¬Ãø¤·¤¤¡£2025Ç¯ÅÙ¤Î¹ñ²È°ìÈÌ¿¦µ»½Ñ·Ï¤ÎºÇ½ª¹ç³Ê¼Ô¤Ï1206¿Í¤ÈÁ°Ç¯Èæ19¡ó¸º¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦ÅÅ»Ò¡¦ÅÅµ¤¡×¡Öµ¡³£¡×¡ÖÅÚÌÚ¡×¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËºÎÍÑÍ½Äê¼Ô¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢µ»½Ñ·ÏÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï400¿Í°Ê¾å¤Î¡ÈÄê°÷³ä¤ì¡É¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤À¡£µ»½Ñ¿¦¤Î¸øÌ³°÷¤Ï¹ÔÀ¯¿¦¤ËÈæ¤Ù¤Æ±Æ¤ÏÇö¤¤¤¬¡¢¹ñ²È¤Î¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤ò»Ù¤¨¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£Íý·Ï¸øÌ³°÷ÉÔÂ¤ò¾·¤¯¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¸µ´±Î½¤Ç¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤ÎÃæÌî²í»ê»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
【写真を見る】国交省、文科省、厚労省……多くの技官を抱える中央省庁
¡¡¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Î½¢¿¦¿Íµ¤¤ÎÄãÌÂ¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¡¹¤½¤Î¸·¤·¤µ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´´Éô¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¹ñ²ÈÁí¹ç¿¦¤Î2025Ç¯ÅÙ½Õ¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¿½¹þ¼Ô¿ô1Ëü2028¿Í¡¢ÇÜÎ¨6.7ÇÜ¤È²áµîºÇÄã¡£2025Ç¯ÅÙ¤Î¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¡ÊÂçÂ´ÄøÅÙ¡Ë¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤Ç¤âÇÜÎ¨¤Ï²áµîºÇÄã¤Î2.9ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñ²È¸øÌ³°÷Á´ÂÎ¤Ç¿Íµ¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢ÆÃ¤Ë¿ÍºàÉÔÂ¤¬Ãø¤·¤¤¤Î¤Ïµ»½Ñ·Ï¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëµ»´±¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ·Ï¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Î»î¸³¶èÊ¬¤Ë¤ÏÁí¹ç¿¦¤Ë¤ÏÍý¹©·Ï¤äÇÀ³Ø·Ï¡¢°ìÈÌ¿¦¤Ë¤ÏÅÚÌÚ·Ï¤äµ¡³£·Ï¤Ê¤ÉÊ£¿ô¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯½Õ¤ÎÁí¹ç¿¦»î¸³¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ç¤ËÊ¸·Ï¤¬Ã´¤¦Ë¡Ê¸·Ï¤ÎÇÜÎ¨¤Ï11.2ÇÜ¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Íý¹©·Ï¤Ï3.2ÇÜ¡¢ÇÀ³Ø·Ï¤Ï2.2ÇÜÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Î¹ñ²È°ìÈÌ¿¦»î¸³¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦ÅÅ»Ò¡¦ÅÅµ¤¡×¡Öµ¡³£¡×¡ÖÅÚÌÚ¡×¶èÊ¬¤òÃæ¿´¤ËºÇ½ª¹ç³Ê¼Ô¤¬ºÎÍÑÍ½Äê¿ô¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ê¡¢°ìÈÌ¿¦Á´ÂÎ¤Ç400¿Í°Ê¾å¤Î¡ÈÄê°÷³ä¤ì¡É¤¬µ¯¤³¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï²¿¸Î¡¢µ»½Ñ·Ï¿¦¼ï¤òÃ´¤¦¡ÈÍý·Ï¸øÌ³°÷¡É¤Î¿Íµ¤¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Ìµ¤µ¤¹¤®¤ë
¡¡²¿¤è¤ê¤âÍý·Ï³ØÀ¸¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Ìµ¤µ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Íý·Ï³ØÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤º½¤»Î¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¸¦µæ¤·¤¿ÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¸¦µæ¿¦¤Ê¤É¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ã´ÅöÉô½ð¤«¤éÃ»´ü´Ö¤Ç°ÛÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ä¤±¤¿ÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤»¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¹ñ²È¸øÌ³°÷¤À¤ÈÁí¹ç¿¦¤Î¾ì¹ç¤ÏÀ¯ºöÎ©°Æ¤Ê¤É¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ï¡¼¥¯¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¸¦µæ¤ò¤·¤ÆÀ½ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¤¬½ÐÍè¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ®Ä¹´êË¾¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡£¾¯¤·Á°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤ËÈ¿¤¹¤ë»Å»ö¤ò¡¢²æËý¤·¤ÆÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÌµ°ÕÌ£¤À¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï2010Ç¯¤Ë¤Ï16.5¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬2018Ç¯¤Ë¤Ï38.0¡ó¤ÈÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Ï¤µ¤é¤Ë¤³¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2025Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤è¤ë¿·Æþ¼Ò°÷°Õ¼±Ä´ºº¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ®Ä¹¡×¤¬35.1%¤È2ÈÖÌÜ¤Î¡Ö¹×¸¥¡×¤Î23.8%¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤ÆºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸øÌ³°÷»î¸³¤Î·ë²Ì¤ËÌÜ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢ÀÇÍý»Î»î¸³¤Î²ÊÌÜÌÈ½ü¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¤¢¤ë¹ñÀÇÀìÌç´±¤ÎºÎÍÑÇÜÎ¨¤¬3.1ÇÜ¡Á3.9ÇÜ¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤È¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¤è¤ê¤â¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÀìÌçÀ»Ö¸þ¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ÀìÌçÀ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë·¹¸þ¤ÏÍý·Ï³ØÀ¸¤Û¤É¶¯¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÀìÌç¿¦°Ê³°¤Î¸øÌ³°÷¤Î¿¦¼ï¤Ç¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â³ØÀ¸¤ÏÍè¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¡Ö¡Á¡Á¾Ê¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¡Á¡Á²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌçÀ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Þ¤»¤ó¡£Íý·Ï³ØÀ¸¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Çö¤¤¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÀìÌçÀ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢½¢¿¦Àè¤Î´ãÃæ¤ËÆþ¤ê¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µëÎÁÌÌ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤ËIT·Ï¿Íºà¤ÏÍ¥½¨¤Ê¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ï¿·Â´¤Ç¤âÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦´ë¶È¤â¸½¤ì¤ëÃæ¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Ç¤ÏÁ´¤¯Èæ¸ª¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â³ØÀ¸¤¬Íè¤ë¡É»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÍý·Ï¸øÌ³°÷Î¥¤ì¡É¤¬¿Ê¤á¤Ð¹ñÌ±À¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯¡ÈÄê°÷³ä¤ì¡É¤·¤¿ÅÚÌÚ¶èÊ¬¤Î°ìÈÌ¿¦¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÃÏÊýÀ°È÷¶É¤ÇÆ»Ï©¤ä¥À¥à¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷·×²è¤Ê¤É¤Ë¤â·È¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÃÏ°è¤ÎÅÚÌÚ¿¦¸øÌ³°÷¤¬Â¤ê¤ºÉüµìºî¶È¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿ÌºÒ¤ä¹ë±«ºÒ³²¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤ËÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ëÅÚÌÚ¿¦¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷¤¬Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Éü¶½¤Ë¤âÃÙÂÚ¤¬½Ð¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡µ»½Ñ·Ï¸øÌ³°÷¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌ±´Ö¤È¤Î¿Í»ö¸òÎ®¤ò¼´¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤ÏÈ¯Â»þ¤ËÌ±´Ö¤«¤é¿ôÉ´¿ÍÃ±°Ì¤Ç¿Í°÷¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÊ¿°æÂîÌé¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ï¡¢´±¸øÄ£¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¤Ç¿Íºà¤ò¹Ô¤Íè¤µ¤»¤ë¡ã¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Ó¥ó¥°¥É¥¢¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤â¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¡ä¤È¡¢°ìÅÙÌ±´Ö¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¿Íºà¤òºÆÅÙ·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡È½ÐÌá¤êºÎÍÑ¡É¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ì±´Ö¤È¤Î¿Í»ö¸òÎ®¤òÀÑ¶Ë²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍºàºÎÍÑ¤Ë´Ø¤·¤ÆÏ«Æ¯»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡È½ÐÌá¤êºÎÍÑ¡É¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤ò¤¢¤¨¤ÆÁª¤ÖÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ðµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£ ½ÐÌá¤êÁÈ¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È½ã¿è¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤È¤ÎºÎÍÑ¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ËÉÔÍø¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î´±Î½ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¿´¤ÏÊ¸·Ï¤Î»öÌ³¿¦¤Ç¤·¤¿¡£Íý·Ï¤Î¸øÌ³°÷¤Ï¼çÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤´¤¯°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢Íý·Ï¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò»È¤Ã¤Æ¸½¾ì»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤ËÇ¤¤»¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÈæ½Å¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ã¿Ó²½¤¹¤ëºÒ³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢´±¸øÄ£¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢Ê£»¨¤µ¤òÁý¤¹ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ø¤ÎÍ½»»ÇÛÊ¬¤Ê¤É¡¢À¯ºö·èÄê²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍý²Ê·ÏÅªÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ´ú¿¶¤êÌò¤Ë¤Ê¤ëÍý·Ï¸øÌ³°÷¤Î¼ûÍ×¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹ ¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â³ØÀ¸¤¬Íè¤ë¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¡¢²¿¸Î¤½¤Îµ»½Ñ·Ï¿¦¼ï¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¿¦¼ï¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬º£¸åÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô