結婚、キャリア形成、収入確保と、令和時代を生きる女性たちは大変な思いをしている人が少なくありません。都内在住の40代の会社員女性の苦悩から、仕事と結婚生活のバランスをとることのむずかしさを考察します。

大学の先輩とスピード婚、転職も成功で幸せいっぱいのはずが…

ここ数カ月の間に離婚を視野に入れて密かに準備を進めている、中堅企業勤務の会社員の田中彩さん（41歳・仮名）。これまで円満な関係だった夫・雅之さん（仮名・43歳）が、あることをきっかけに豹変してしまい、将来をともに歩むイメージができなくなってしまったといいます。

「私たちは大学のサークルの先輩後輩でした。サークルの仲間を交えて数年に1回程度交流する関係でしたが、私が転職に悩み、目指す業界と近いところで仕事をしている夫に相談を持ち掛けたことから急接近し、スピード婚したのです」

長年の婚活でも思うような成果が出なかった彩さんがトントン拍子に結婚し、ご両親は大喜び。そのうえ、雅之さんのアドバイスに従って必要な勉強を重ね、見事転職まで成功させました。その後も必死に働き、中間管理職のポジションも得られたといいます。

「年収、見栄張るなよ」「え、本当にもらってるよ？」

「転職したのは結婚後。夫が親身になってアドバイスしてくれたおかげだと思っています。転職先の企業は以前の勤務先より小規模なものの、人間関係にも恵まれ、本当に居心地のいい職場なのですが…」

彩さんはそういうと顔を曇らせました。

まじめな彩さんは直属の上司から高い評価を得て、ほどなく中間管理職に昇進し、給料もアップ。しかし、それが原因で雅之さんとの関係にヒビが入ってしまったといいます。

「あるセミナーの申し込みに「年収〇〇〇万〜〇〇〇万円」といった入力欄があったんです。プルダウンで選んでいだら、夫が後ろから見ていて〈見栄張るなよ〉とバカにしたように笑うので、〈えっ、ウソついてないよ？〉と…。そうしたら、みるみる顔色が変わりました」

彩さんの家庭は夫婦別サイフで、彩さんは雅之さんの給与額を知りませんでした。てっきり自分よりはるかに高給だと思っていた彩さんですが、実情は違ったようです。

「お互いの年収の詳細を話したら、私が20万円ほど上回っていました。でも、20万円って、そこまで大きな額でしょうか？」

深夜のコンビニで夫に怒鳴られ、泣きながらひとり帰宅

それからというもの、おおらかで頼りがいのあったはずの雅之さんは変わってしまい、僻みっぽい言動が増えていきました。

「なにかにつけて私の役職を揶揄するんです。コンビニでスイーツを買うのも〈課長にご馳走になりまーす〉〈課長のおごりだよね？〉などといって…」

「私が〈いい加減にしてよ！〉と文句をいったら、夫がいきなり〈お前こそいい気になってんじゃねぇぞ！〉と、びっくりするような大声で怒鳴ったんです。周囲の人は茫然としていました…」

深夜、自宅そばのコンビニへ車で買い物に来ていたときのことでした。彩さんは買い物かごを足元に置くと、雨のなか、泣きながらひとりで自宅に戻ったのでした。

「それからです。普通の食生活をしていた夫が、急に食べ物に執着するようになったのは…」

買い置きしていたお菓子を雅之さんひとりで食べてしまう、見れば2人分だとわかる料理をすべて取ってしまう、といったことが、頻繁に続くようになりました。

「私のほうが少しだけ帰宅が遅いのですが、これまでの夫は待っていてくれました。いつも2人並んでおしゃべりをしながら料理をして、一緒に食べていました。本当に楽しかったんです。でも、いまは私を無視して自分だけ先に食べてしまう。しかも、食材を全部使ってしまって…」

彩さんは、できる限り冷静に「やめてほしい」「不満があるならいってほしい」という自分の考えを伝えました。ところが雅之さんは、彩さんをあからさまに無視しました。

そして、2人が冷戦状態になってから数週間後、彩さんは自宅で驚くような光景を目にしたのです。

皿の上にうずたかく積まれたコゲ茶色の物体に「もう無理…」

「珍しく残業があって、帰宅が10時を回っていました。マンションのドアを開けると、ものすごいニオイがこもっていて…」

何事かと思ってリビングに入ると、テーブルにはひしゃげたビールの空き缶がいくつも転がり、「コゲ茶色のなにか」が皿の上に山盛りになっていました。

「山盛りになっていたコゲ茶色のものは、前日に、私の母が〈ビックリするほどおいしかったから〉といって送ってくれた、有名店の高級な海鮮ギョウザでした。それが無残な黒焦げになっていて…。解凍せずにフライパンに入れ、強火にかけたのでしょうね。あちこちお箸でつつきまわした挙句、結局食べられなくて放置したのでしょう」

雅之さんはソファーでいびきをかいていました。

「もう、私たちは続けられない…」

近年話題になる「食いつくし行動」は、格下とみなした相手へのマウントだという説もあります。

「収入の差って、そんなに大きいものなのでしょうか。女性が高給を取っている夫婦だって、世の中にはたくさんいるでしょう？ たった20万円で結婚生活が壊れてしまうなんて…」

夫の行動に、彩さんは「離婚」を見据えて動き出しています。

