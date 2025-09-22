厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計（概数）の概況」」によると、日本では同居20年以上の「熟年離婚」が増加しているようです。理由はさまざまですが、なかには自分がした行為の後ろめたさから離婚を切り出すケースも……。55歳女性の事例をもとに、「熟年離婚」が老後の資産形成に与える影響についてみていきましょう。山粼裕佳子CFPが解説します。

厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計（概数）の概況」によると、令和6（2024）年の離婚件数は18万5,895組でした。離婚件数は平成に入って増加の一途をたどり、平成14（2002）年に28万9,836組とピークに。その後は減少傾向に転じたものの、令和5（2023）年からは2年連続で再び増加しています。

また、離婚件数を同居期間別にみると、同居期間が長いカップルの離婚率が増加していることがわかります。令和6（2024）年に同居期間20年以上で離婚したカップルは4万686組となっており、そのなかでも同居期間20〜24年の離婚件数が1万6,547組と最多です。

離婚の原因として参考になるのが、裁判所の司法統計です。家庭裁判所に離婚の申立てを行った人の動機として、「その他」を除いた順位は下記のとおりです（注）。

（注） 申立人が述べた動機のうち、主なものを3つまで挙げる方法での重複集計。

〈離婚の申立てを行った動機〉



【申立人：夫】

1．性格が合わない

2．精神的に虐待する

3．異性関係

4．浪費する



【申立人：妻】

1．性格が合わない

2．生活費を渡さない

3．精神的に虐待する

4．異性関係

この統計には家庭裁判所の手続きを行うことなく合意離婚したケースは含まれていませんが、異性関係が離婚の動機となることも少なくないようです。

時代の流れとともに世間一般の認識も変わり、離婚という選択への抵抗感は薄れているかもしれません。しかし、離婚後の生活設計の見通しを立てておかないと、後々取り返しのつかない後悔をすることも……。

パート先の年下店長と…“身勝手な理由”で離婚を切り出した妻

岡本優子さん（仮名・55歳）は、31歳のときに当時職場の先輩だった4歳年上の剛さん（仮名）と結婚。今年で結婚生活24年目です。ひとり息子は昨年、就職を機に実家を出ており、それ以来夫婦は2人で暮らしています。

剛さんは、とても穏やかで優しく真面目な性格。口喧嘩程度はあったものの、これまでの生活で優子さんに対して高圧的な態度を取ったり、暴力を振るったりしたことは一度もありません。基本的には、「妻に従っていれば家庭は平和」と考えているような人物です。

そんな穏やかな夫婦生活を続けてきた岡本家ですが、2年前から暗雲が立ち込めています。

子育てが落ち着いてから週に3回ほど、スーパーでパートをしている優子さん。2年前に赴任してきた店長のA氏（40歳）と懇意になり、いまも不倫関係にあります。決定打となったのは、同僚の送別会のあと。久々の飲み会で羽目を外してしまい、そのままズルズルと関係が続いています。

最初こそ後ろめたい気持ちがあった優子さんですが、月日が経つとともにその感覚も麻痺。「夫は優しいだけでつまらないのよ。だから、こうなったのも仕方のないこと」と、やがて優子さんは、自分の行動を正当化するようになっていきました。

そして、A氏への思いが募った末、優子さんはある日、リビングでくつろいでいる剛さんに向かって次のように言いました。

「あなたのその態度、もう限界。離婚して」

剛さんはその少し前、知人から「優子さんが若い男性と一緒にいるのを見かけた」という情報を得ていました。しかし、剛さんはそのことを優子さんに問いただすことはしませんでした。「聞かないほうがいいだろう」というセンサーが働いたからです。

そういうわけで、優子さんから離婚を切り出されたときには内心、「とうとう、きたか」と思ったそうです。

しかし、剛さんは平静を装い、冷静な話し合いを提案。しかし、優子さんはボロが出ると思ったのか話し合いを拒否し、感情的に「あなたにはもう愛情はないから」とピシャリ。一方的に離婚届を突きつけました。

「財産分与」を盾に、妻はマンションと現金を要求

剛さんは「そこまで言うなら」と、離婚を受け入れることに。夫が意外にもあっさりと離婚に応じてくれたことに小躍りした優子さんは、厚かましく財産分与の要求までしはじめました。

岡本家の財産は、資産価値4,000万円のマンションと預金2,000万円です。優子さんは自分がマンションをもらうと主張し、さらに現金も半分分けてと要求しました。

たしかに、婚姻中に形成した財産は夫婦の共有財産ですので、不動産も含めて優子さんには1/2を受け取る権利があります。理不尽とも思えますが、たとえ本当の離婚原因が優子さんの不貞行為であったとしても、財産分与の割合には影響を与えません。

ただし、剛さんは、優子さんの行為によって受けた精神的損害については慰謝料を請求することができます。

しかし、剛士さんは、妻の要求に応じました。慰謝料の請求をすることもなく、マンションと現金1,000万円を渡して家を出たのです。

これ以上ない展開に高笑いが止まらない優子さんは、早速、A氏をマンションに呼び寄せて再婚。一緒に暮らし始めたのでした。

徐々に剥がれだしたA氏のメッキ

ところがほどなくして、優子さんはA氏から「話がある」と言われ、あることを打ち明けられました。

「実はさ……ちょっと借金があって。車のローンなんだけど、金利が高くて無駄に感じるんだよね。一括で返済してスッキリしたいと思ってて……少し融通してもらえないかな？」

A氏のマイカーは、客観的にみて分不相応の高級車。腑に落ちない部分もありつつ、優子さんは「愛しているから」と、カーローンの残債500万円を夫から貰った現金で支払いました。

しかし、A氏から返ってきたのは「ありがとう」のひと言だけ。その後、A氏のメッキはどんどん剥がれていきます。

一緒に暮らし始めて数ヵ月経っても、A氏は生活費をほとんど家に入れません。仕方なく優子さんは、月9万円のパート収入と夫から譲り受けたお金を取り崩して生活するようになりました。

「わたしはパートで、あなたは店長なのに、どうしてお金を入れてくれないの？ どこに隠してるの？」

A氏が白状した「まさかの事実」

たまらずA氏に問いただすと、彼には離婚歴があり、別れた妻のもとに子どもが3人いることがわかりました。

「毎月、まとまった金額、養育費として払わなくちゃいけなくて……」

おまけにギャンブル癖もあり、給料のほとんどをパチンコや競馬につぎ込んでいることがわかりました。さらに、優子さんとの関係が悪くなると、たびたび家に帰らず、女性の影もチラつくように。

「……わたし、いいように利用されただけ？」

ようやく気づいたときには、時すでに遅し。剛さんと離婚してから、1年2ヵ月が経っていました。

一方、元夫の剛さんは優子さんと離婚したあと、60歳の定年退職を迎え、2,000万円の退職金を手にしました。さらに同じ会社で65歳まで再雇用で働くことも決定。知り合いのFPに今後のライフプランを相談したところ、年金受給後もいまの生活レベルを維持したまま95歳までは生活に問題がないことがわかり、ひと安心です。

また、心強いことに、先日、事の顛末を知った長男から連絡があり「一緒に暮らそう」と誘いを受けました。しかし剛さんは、笑顔で「いつかはお世話になるかもしれないが、いまはまだいいよ。1人で気楽にやっていく」と返答。自分のために、穏やかで自由な時間を大切にしていく決意を固めたようです。

一方の優子さんは、いまさら自分の置かれた状況におののき、急に将来が不安になっています。A氏をマンションから追い出し再度離婚をしたのはいいものの、預金はすでに400万円を切っています。また、A氏と同じスーパーで働くわけにもいかず退職、無職となってしまいました。

「ねんきん定期便」によると、優子さんが65歳から受給できる年金は月に7.5万円ほど。しかし、これは60歳まで現状維持の社会保険制度（第3号被保険者）に加入している場合の想定です。1人になったいま、今後は自分で社会保険に加入して保険料を負担しなければ年金額も健康保険も維持できません。

「あの人と結婚生活を続けていたら、安定した老後が待っていたのに……」

自らの過ちで、安定した老後を手放してしまった優子さんなのでした。

