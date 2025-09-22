親や身近な人から財産を受け継ぐとき、「相続税」という税金に向き合う必要があります。相続税とは、亡くなった人（被相続人）から財産を受け取った相続人に課される税金で、財産の移転に伴う経済的利益に着目して課税されます。生前に贈与を受ける場合には贈与税が関係するなど、財産をどう引き継ぐかによって納税額は大きく変わります。この記事では、顧問先の吉田課長の質問に沿って、相続税と贈与税の基本や制度のポイントを税理士がわかりやすく解説します。

〈登場人物〉

吉田課長：A社で働く課長。3人きょうだい（吉田さん、弟、妹）の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。

そもそも相続税とは？

吉田課長「私的なことなのですが、相続税について質問していいでしょうか？」

今年、吉田課長のお父様が80歳になったことを機に、吉田課長は税理士に相談しています。これを機会に、相続税のことを知っておく必要があると感じて、質問しています。

吉田課長「そもそも、なぜ、相続税を支払わなければならないのでしょうか？」

相続税は、民法で規定される相続人や、遺言で遺贈の指名を受けた受遺者（以下「相続人等」）が、死亡した被相続人から財産を相続または遺贈によって取得したことに伴う経済的価値の移転に着目して、相続人等に課税する税金です。

吉田課長「財産は、親から子に受け継がれるものですよね？」

民法で規定されています。しかしこの承継行為は、たとえば、個人から独立した「××家の財産」を、親から子に単に名義を変えるというものではありません。言い方を変えれば、夫婦、親子間であっても、人格が別の被相続人から、相続によりお金を払わないで財産の移転を受けたことによる利益、利得に課税するのです。

社会政策的には、相続税の課税は相続財産の一部を国に戻すことを意味します。すなわち、相続税の課税は、国民の間の貧富の差の拡大を防止する施策の１つとして位置付けられています。

生前贈与には贈与税を課税。相続税と贈与税の違いは？

吉田課長「贈与税という税もありますよね」

贈与税は、お金を支払わないで財産をもらった受贈者が、贈与者から受けた経済的な価値の移転に着目して、その受贈者に課税する税金です。

吉田課長「相続税と贈与税の共通点は？」

どちらの税も、個人から個人に無償で経済的価値が移転した場合に課税される点で共通しています。

吉田課長「相続税と贈与税の違いは？」

相続税は、被相続人の死亡により発生し、相続財産を受け取るのは相続人等に限定されます。

一方、贈与税は財産の贈与者が生きている間に発生し、受贈者は親族に限らず誰でもなることができます。ただし、実務上は配偶者、子、孫など親族への贈与がほとんどです。

贈与税は、相続税逃れを防止するためにある

吉田課長「生前に贈与すると、相続時の相続財産はその分だけ減少しますよね」

そのとおりです。生前贈与は、相続税対策の１つとして利用されています。

吉田課長「納税者は、生前贈与のやり方を利用するのですね」

国もこの点を見越して、贈与税の仕組みを規定しています。

吉田課長「たとえば？」

ここでは、基礎控除額の違いを紹介します。

吉田課長「基礎控除額とは？」

相続税、贈与税が課税されない財産の金額のことです。相続または贈与を受けた財産の金額が基礎控除額以下であれば、税金はかかりません。また、一部の例外を除いて申告する必要もありません。

吉田課長「相続税と贈与税の基礎控除額は、いくらになりますか？」

相続税は相続人等全員で計算し、贈与税は受贈者単位で計算されます。単純比較はできませんが、相続人等と受贈者がそれぞれ1人の場合、相続税の基礎控除額は3,600万円、贈与税は110万円となり、3,490万円の差が生じます。

（1） 相続税の基礎控除額（相続人等全員で）

3,000万円＋600万円×民法が規定する相続人の数

（2） 贈与税の基礎控除額（受贈者単位で）

110万円

相続税、贈与税の基本をおさえる

吉田課長「相続税の生前対策という言葉はよく聞きますね」

過度の節税手法に対して、政府はこれを封じ込める税制改正を行ってきました。しかし、納税者の立場からは、相続税対策は必要です。相続税を多く納めると、実質的に相続で取得する金額が少なくなるからです。そして、最初に取り組むべきことは、相続税と贈与税の基本的な規定を知ることです。

吉田課長「当然、特例もありますよね」

はい。相続税は、相続財産を金額に換算し、その金額に税率を掛けて求めます。この場合、たとえば同じ土地であっても、自宅の土地と、別荘の土地とでは、前者を評価する場合には、国としても配慮が必要です。後者は、配慮しない本来の金額とします。

そこで、自宅は遺された配偶者が住み続けることが多いため、本来の評価額を減額する相続税の小規模宅地等の減額特例（租税特別措置法69条の4）を設けています。

「売却できない相続財産には、課税に当たって配慮するということですね」

そうです。相続税の特例は、相続開始（死亡）後の納税者の実情に配慮したものが多いことは事実です。ただし本連載では相続税と贈与税の基本規定を知っていただくことに重点を置きます。特例の紹介は実務上、重要なものに留めます。

相続税の支払後の金額が、実質的に相続した金額

吉田課長「改めて、相続税と贈与税を学ぶ意味とは？」

親の財産を子が引き継ぐ方法としては、生前贈与と相続があります。いずれの場合においても税（贈与税、相続税）が関係します。特に、相続は親から子への最終的な財産の移転になるので、重要です。この場合、相続税はマイナスの相続財産を意味します。

相続税の仕組みを知るとともに、事前にあなたの場合の相続税がいくらになるかについて、試算しておくことが重要です。

多田雄司

税理士