せっかく遺言書を作成しても、時間の経過とともに実情が想定とかけ離れてしまうこともあります。具体的に見ていきましょう。『もめない遺産相続、失敗しない遺言』（ワニブックスPLUS新書）の著者、杉村政昭氏が相続について詳しく解説します。

Q1. 相続人のひとりが一定の不正な行為をした場合、その人はどうなりますか。

A. 民法上、相続財産に関して一定の不正な行為をした人は、相続人であっても相続権を失います。たとえば、相続人のひとりが遺言書を破棄した場合には、破棄した人は相続欠格者となり相続権を失い、相続人ではなくなります。

民法では遺言に関し、次の（1）から（3）のいずれかに該当する者は相続人の資格を剝奪されることになっています。とくに（3）は現実によく問題になります。

（1）詐欺または脅迫によって、被相続人の相続に関する遺言書の作成、取り消し変更を妨げた者

（2）詐欺または脅迫によって、被相続人の相続に関する遺言書の作成、取り消し、変更をさせた者

（3）相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

Q2. 遺言書記載の受遺者が遺言者より先に死亡していた場合は、どうなりますか。

A. 受遺者（遺贈を受ける人）が遺言者より先に死亡している場合、この遺贈は無効となります。なお、遺言者と受遺者が同時に死亡した場合も、遺贈は無効となります。

したがって、受遺者の取得分は本来の相続人に帰属することになり、法定相続人はこの分について遺産分割協議を行い、遺産の取得者を決めることになります。

Q3. 相続欠格について教えてください。

A. 民法の規定で相続人になるはずの法定相続人でも、次に該当する者は相続人の資格がなくなります（民法八九一条）。



（1）被相続人や自分より先の順位や同順位の相続人を殺したり、殺そうとし、刑に処せられた者

（2）被相続人が殺されたことを知っていながら、犯人を告訴しなかった者

（3）被相続人を騙したり脅したりすることで、被相続人が遺言したり、遺言を取り消したり、変更することを妨害した者

（4）被相続人を騙したり脅したりすることで、被相続人に遺言させたり、遺言を取り消させたり、変更させたりした者

（5）被相続人の遺言書を故意に偽造、変造、破棄、隠匿した者

Q4. 相続廃除について教えてください。

A. 遺留分を有する法定相続人が、被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えた場合や、法定相続人にその他の著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所へ申し立てて法定相続人の相続権を奪うことができます。これを相続廃除といいます。なお、遺言で法定相続人を廃除する旨の意思を表示することもできます。

家庭裁判所が「廃除原因あり」と認定するのは、遺留分を否定して相続権を完全に奪うことが、社会的かつ客観的に正当とされる場合です。この場合、養親子間の離縁原因である「縁組を継続し難い重大な事由」あるいは、夫婦間の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」と同程度の非行がある必要があります。

Q5. 父は先妻（私と妹の母）の死亡後、子供のある人と再婚しました。その後、父が死亡した場合、誰が相続人になるのですか。

A. 父と後妻の子供とのあいだで養子縁組※1がなされていない場合には、その子供には相続権はありません。養子縁組がなされている場合には、後妻の子も先妻の子と同順位で相続人となり、相続分も同じです。

Q6. 父の遺産を相続するにあたり、長男である私が相続権の放棄をした場合、私の子供（父の孫）が私の相続分を相続することはできますか。

A. 被相続人（祖父）の死亡前に被相続人の子（長男）がすでに死亡している場合は、その人の子（孫）がこれを代襲して相続人となります。これを「代襲相続」といいます。

しかし、代襲相続は死亡の場合だけの制度ですから、長男が相続放棄をした場合、長男の子は代襲相続人となれず、相続することはできません。なお、相続放棄があった場合、民法上その放棄した相続人は初めから相続人でなかったものとされますから、その人はいなかったものとして相続の順位や相続分が計算されます。

また、直系尊属の場合は再代襲が認められますが、兄弟姉妹の場合は再代襲は認められません。

Q7. 法定相続分を変更することができますか。

A. 相続人の職業、家庭事情などによっては、法定相続分どおりに遺産を相続させたのでは不都合が生ずる場合があります。そこで、次の（1）、（2）の方法により、法定相続分を変更することができます。

（1）遺言で相続分を指定する 被相続人が遺言で相続分を指定すればそれが優先されます。ただし、遺留分を侵害する遺言書を書きますと、遺留分権利者に遺留分侵害額請求権が発生しますので、手続が複雑になります。それを避けるため、権利者の遺留分を侵害しない遺言書を作成したほうがいいと思います。

（2）遺産分割協議をする 共同相続人「全員」が協議して、異議を述べる者がいなければ、相続分に拘束されることなく任意に分割することができます。

※1 養子縁組……血縁関係のない者同士に法律上の親子関係を成立させる制度のこと。子供の福祉を目的とした特別養子縁組とそれ以外の一般的な普通養子縁組がある

Q8. 相続財産を受け継ぐ手続について教えてください。

A. 相続財産を受け継ぐ手続については次の（1）、（2）、（3）があります。

（1）単純承認

相続の開始があったことを知った日から三ヶ月を経過するまでに、限定承認や相続放棄をしないかぎり、相続人は共同で被相続人の財産上の権利義務をプラスの資産もマイナスの資産も無制限に引き継ぐものとされます。これを単純承認といいます。

（2）限定承認

限定承認とは、相続財産より債務のほうが多いか、または多いかもしれない場合に、相続によって得た財産の範囲内でのみ被相続人の債務を支払うこととして相続する方法です。

限定承認の手続は、相続開始を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出して、申し立てますが、相続人が数人いるときには、全員で共同して行う必要があります。

（3）相続放棄

相続放棄とは、債務のほうが多いときとか、財産はいらないというときに、相続人としてすべての権利、義務から免れる相続方法です。相続放棄はひとりでもできます。

相続放棄の手続は相続開始を知った日から三ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立て、相続放棄申述受理証明書の交付を受けます。その結果、放棄者は初めから相続人でなかったものと見なされ、代襲相続もなくなります。

セミナー講師

杉村政昭