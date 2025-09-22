ÌÂ¤ï¤º¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ë¡¡ÄÅÇÈÈòÆñ¥¿¥ï¡¼´°À®
»°½Å¸©µªÊõÄ®¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤Î°ì»þÈòÆñ¾ì½ê¤È¤Ê¤ë2¤Ä¤ÎÄÅÇÈÈòÆñ¥¿¥ï¡¼¤¬´°À®¤·¡¢18Æü¤Ë½×¹©¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µªÊõÄ®¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÇÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤éÄÅÇÈÅþÃ£¤Þ¤Ç»þ´ÖÅª¤ÊÍ±Í½¤¬¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ê¹âÂæ¤Ø¤ÎÈòÆñ¤¬Æñ¤·¤¤ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥ï¡¼¤Î·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½×¹©¼°¤ÇµªÊõÄ®¤ÎÀ¾ÅÄ·òÄ®Ä¹¤Ï´Ø·¸¼Ô¤éÌó50¿Í¤Ë¡ÖÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤¬Æüº¢¤«¤é¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÌÂ¤ï¤º¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î¤Ë´°À®¤·¤¿2¤Ä¤ÎÄÅÇÈÈòÆñ¥¿¥ï¡¼¤ÏÅ´¹üÂ¤¤Ç¡¢¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï100¿Í¡£ÈòÆñ¤¹¤ë¥Õ¥í¥¢¤Î¹â¤µ¤Ï³¤È´Ìó14¥á¡¼¥È¥ë¡¢²°¾å¤Ç¤Ï18¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ê°×¼°¤Î¥È¥¤¥ì¤äÈó¾ïÍÑÉÊ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µªÊõÄ®¤Ïº£¸å¤â¿·¤¿¤ÊÄÅÇÈÈòÆñ¥¿¥ï¡¼¤òÂ¤¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡§ÃæÆü¿·Ê¹·§ÌîÄÌ¿®¶É¡Ë
