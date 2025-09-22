¡Ú ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿ ¡Û¡¡¼«Âð²ÐºÒ¤Î¡¡ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤Î¤¿¤á¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î²ñ¤ò³«ºÅ½ÐÍè¤ì¤Ð¡×¡ÖÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»¡¤·¤Þ¤¹¡×
Íî¸ì²È¡¦ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
¼«Âð¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡¢ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿ ¡Û¡¡¼«Âð²ÐºÒ¤Î¡¡ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤Î¤¿¤á¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î²ñ¤ò³«ºÅ½ÐÍè¤ì¤Ð¡×¡ÖÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»¡¤·¤Þ¤¹¡×
ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¡¥Ú¡¼»Õ¾¢¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¡¡¼«Ê¬Ã£¤Ç½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤¬¿É¤¤¾å¤Ë¡¡²ÈÂ²¤ÎÇ¤Á¤ã¤óÃ£¤âË´¤¯¤Ê¤ê¡¡¤µ¤é¤Ë²ÐºÒÊÝ¸±Ì¤²ÃÆþ¤¬¡¡ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò³Ý¤±¤Æ¡¡ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÂçÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¡¥Ú¡¼»Õ¾¢¤Ï¤¿¤¤Ê¿°ìÌç¤Î¡¡[¤¿¤¤¥Ú¡¼]¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¡½ÐÍè¤ë¤À¤±Áá¤¯¤Ë¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î²ñ¤ò¡¡³«ºÅ½ÐÍè¤ì¤Ð¤È¤¢¤º¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¡¡¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡¡¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¡¡¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¤Î¼«Âð²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢19Æü¡¢ËÌ¶èÀÖ±©ËÌ¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¸þ¤«¤¤¤ÎÉô²°¤«¤é¿¿¤Ã¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þÉô²°¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢±¦¼ê¤Ë·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
