¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î³á¸¶³ð½í¡Ê¤«¤¸¤ï¤é ¤«¤ó¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Ê¡°æ¡¦»ª¹¾»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤á¤¬¤Í¤Î¤Þ¤Á¤µ¤Ð¤¨SDGs¥Õ¥§¥¹ 2025¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥¥ó¥³¥ó³á¸¶¤ÎÄ¹½÷¡¦³á¸¶³ð½í ¡Û ¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡× ¡È ¤á¤¬¤Í¤Î¤Þ¤Á¤µ¤Ð¤¨SDGs¥Õ¥§¥¹ ¡É¡¡ÀÖ¤¤¥á¥¬¥Í¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ
³á¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤á¤¬¤Í¤Î¤Þ¤Á¤µ¤Ð¤¨SDGs¥Õ¥§¥¹¡¡2025¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÊÁ¤ÎÃåÊª¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥á¥¬¥Í¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»ª¹¾»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÖ¤¤¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³á¸¶¤µ¤ó¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤Ï¡¢ÎÐ¤È²«¿§¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÂç¤¤ÊÍÕÊÁ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃåÊª¡£³á¸¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊ¡°æÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¬¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³á¸¶¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â»ª¹¾»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤âËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡ª²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°áÁõ¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²¿¤è¤ê¤á¤¬¤Í¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°õ¾ÝÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û