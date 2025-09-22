Æü»º¡¡±Ñ¡ÖWayve¡×³«È¯¤ÎÀ¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¤¿³«È¯»îºî¼Ö¤ò¸ø³«¡¡2027Ç¯ÅÙ¤Ë¹ñÆâ¤ÎÎÌ»º¼Ö¤ËÅëºÜ¤Ø ¡ÖAI¤Î¿ÊÊâ¤Ï¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢°ìÈÌÆ»¤Ç¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤é¤º¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤ëÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü»º¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¤Î±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
11Âæ¤Î¥«¥á¥é¤ä¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤¹¤ëºÝ¤âÂÐ¸þ¼Ö¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ä¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÊâ¤¯Â®ÅÙ¤òÍ½Â¬¤·¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ó¥É¥ë»«¤¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÄ´À°¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ËÍ¥ÎÉ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î±¿Å¾µ»½Ñ¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¿Þ¾ðÊó¤ò»öÁ°¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬Ìµ¤¯¡¢Æü»º¤Ï2027Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¹ñÆâ¤Ç¤â°ìÉô¤Î¼Ö¤ËÅëºÜ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æü»º¼«Æ°¼Ö ¼¡À¤ÂåProPILOT³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¡¡ÈÓÅçÅ°Ìé¤µ¤ó
¡ÖAI¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î²æ¡¹¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¼«Æ°±¿Å¾¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥°¡¼¥°¥ë·Ï¤Î¼«Æ°±¿Å¾³«È¯²ñ¼Ò¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç3D¤ÎÃÏ¿Þ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¹¥È±¿Å¾¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼êË¡¤Ç³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£