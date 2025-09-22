¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹À¸¤¤·¤Æ¡×¡¡¸¤¤äÇ¤ÎÄ¹¼÷½Ë¤¤É½¾´¼°
Æ°Êª°¦¸î½µ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»°½Å¸©Æâ¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤¤äÇ¤ÎÄ¹¼÷¤ò½Ë¤¤¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÉ½¾´¼°¤¬21Æü¡¢ÄÅ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9·î20Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆ°Êª°¦¸î½µ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»°½Å¸©½Ã°å»Õ²ñ¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï»°½Å¸©Æâ¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤«¤é¿äÁ¦¤Î¤¢¤Ã¤¿¸¤¤ÈÇ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ36É¤¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢±þÊç¤Î¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤«¤é¡¢ÉôÌçÊÌ¤ËÆÃ¤Ë¹âÎð¤Î¸¤¤äÇ¤È¤½¤Î»ô¤¤¼ç¤¬É½¾´¤µ¤ì¡¢27ÁÈ¤Î²ÈÂ²¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹âÎð¤Ï¸¤¤¬20ºÐ¡¢Ç¤¬23ºÐ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤é¤ÏÄ¹À¸¤¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®·¿¸¤¤ÎºØÆ£¥â¥«¤Á¤ã¤ó¡Ê20¡Ë¤Î»ô¤¤¼ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ìÆü¤Ë²¿²ó¤â¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹À¸¤¤·¤Æ¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
