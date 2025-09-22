ºØµÜÀ×¤Ç¿·¤¿¤ËÆîÌç¤òÈ¯¸«¡¡ÌïÀ¸¤«¤éÆàÎÉ»þÂå¤Î½ÐÅÚÉÊ¤â¸ø³«
Å·¹Ä¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë»Å¤¨¤¿¹ÄÂ²¤Î½÷À¡¦ºØ²¦¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢»°½Å¸©ÌÀÏÂÄ®¤ÎºØµÜÀ×¤ÎÈ¯·¡¸½¾ì¤Ç¡¢ÆîÌç¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢20Æü¡¢°ìÈÌ¤Î»²²Ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸½ÃÏÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºØµÜ¤ÏÈôÄ»»þÂå¤«¤éÆîËÌÄ«»þÂå¤Þ¤Ç¡¢Å·¹Ä¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë»Å¤¨¤¿ºØ²¦¤¬Êë¤é¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤Ç¡¢ºØ²¦¤Î½»¤Þ¤¤¤äµ·Îé¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæ¿´»ÜÀß¤ÎµÜÅÂ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡¢Ê½¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿Ä¹Êý·Á¤Î¶è²è¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤ÎÀ¾¶è²è¤Î¤¦¤ÁÆîÂ¦¤ÎÊ½¤ÎÃæ±ûÉôÊ¬¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÆîÌç¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌçÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤ÎÀÖ¤¯ÅÉ¤é¤ì¤¿Ôä¤äÈôÄ»»þÂå¤ÎÆ«´ï¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤ÎÏÐ¤È¤¤¤Ã¤¿½ÐÅÚÉÊ¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢»²²Ã¤·¤¿Ìó70¿Í¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºØµÜÀ×ÃÏ¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦ÂçÀî¾¡¹¨¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ©¶µ¤òÈò¤±¤ë·è¤Þ¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿ºØµÜ¤«¤é¡¢»û¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë´¤¤¬½ÐÅÚ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¶½Ì£¿¼¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£