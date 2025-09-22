井村屋から1973年に発売されて以来、ロングセラーとなっている「あずきバー」。



【写真】研いだ米に「あずきバー」を入れて炊くと…

今、SNS上ではそんなあずきバーを使った小豆ご飯のレシピが大きな注目を集めている。



「『研いだ米にあずきバーを載せて炊くと小豆ご飯になるってのをテレビでやってた』と夫が言うので、栗ご飯を炊くついでにやってみた。一枚目は手ブレが激しいが、真ん中にあずきバーを置いてる。塩少々振って二合炊いた。特に甘くもならず美味しかった。小豆の下煮が面倒な時はこれでいい。」



と紹介したのは文筆活動家の大野左紀子さん（@anatatachi_ohno）。



あずきバーの原材料は砂糖、小豆、水あめ、食塩の4種類のみ。アイスクリーム等とは違って安定剤や乳化剤などの添加物を使っていないので、小豆ご飯のもととして利用するにはうってつけなのだ。



大野さんにお話を聞いた。



ーー「あずきバーを載せて炊く」と聞いた際の感想を。



大野：思わず「えーっ、甘くなっちゃうんじゃないの？」と言いました。



ーー仕上がりの味わいは？



大野：想像していたような甘さはなく、普通に美味しくいただきました。



ーー投稿に対し大きな反響がありました。



大野：炊く前の、お米の上に直接あずきバーが載っている画像にインパクトがあったのかなと思います。



SNSユーザー達から



「あずきバーも炊飯器に入れられるとは思ってなかったろうな 井村屋もびっくりしてそう笑」

「かぼちゃやさつまいも煮るときに入れてます 」

「おしるこ食べたいときはあずきバーを耐熱容に入れてレンチンするとできます」

「やってみたい」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。多少、配分は異なるが、あずきバーを使った小豆ご飯（※「あずきバーお赤飯」として）のレシピは井村屋の公式ホームページでも紹介されている。



ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



大野左紀子（おおの・さきこ）さんプロフィール

文筆活動家。1959年、名古屋市生まれ。

1982年、東京藝術大学美術学部彫刻科卒業。

83年から2002年まで作品発表活動を行う。『POSITION1994』（名古屋市美術館）、「イメージの森」展（荻須記念美術館、1996）、TAMA VIVAN1997（多摩美術大学ギャラリー）他、個展、グループ展多数。

2003年アーティストを廃業し、文筆活動に。以降、『モテと純愛は両立するか？』（夏目書房）、『あなたたちはあちら、わたしはこちら』（大洋図書）など数々の著書を発表している。

X上での「犬短歌」も人気。





