ºÇ¿·¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É³Ø¤Ö¡Ö¸å·Ñ¼Ô°éÀ®½Î¡×
»ö¶È¾µ·Ñ¤ÎÉ¬Í×À¤äÂÐ±þºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡¢É´¸Þ¶ä¹Ô¤Î¸å·Ñ¼Ô°éÀ®½Î¤¬¡¢19Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉ´¸Þ¸å·Ñ¼Ô°éÀ®½Î¡×¤Ï¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤ÎÉ¬Í×À¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶È¼ï¤äÇ¯Îð¤òÄ¶¤¨¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Å¤¯¤ê¤Î¾ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÄÅ»Ô¤ËËÜÅ¹¤òÃÖ¤¯É´¸Þ¶ä¹Ô¤ÈÉ´¸ÞÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬2019Ç¯ÅÙ¤«¤é³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÇÂè7´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÖµÁ¤Ï7·î¤«¤é2·î¤Þ¤ÇÁ´8²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï»°½Å¸©¤ä°¦ÃÎ¸©¤«¤é¼ã¼ê·Ð±Ä¼Ô¤ä´ë¶È¤Î´´Éô¼Ò°÷¤é22¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É´¸Þ¶ä¹Ô¤Î¹Ô°÷¤Ë¤è¤ëÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Êä½õ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖµÁ¤ä¡¢SDGs¤Î¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢ºÇ¶áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥È¥ì¥ó¥É¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ²¡¤µ¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä¤Ø¤Î³èÍÑ¼êË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
»Ä¤ë5²ó¤Î¹ÖµÁ¤Ç¤â¡¢·Ð±Ä¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤ËÄÌ¤¸¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡¢Éý¹¤¤»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£