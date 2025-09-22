ÆÏ½Ð¤»¤ºÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ¹¤êÅÚ¡¡Ä®µÄ¤é½ñÎàÁ÷¸¡
»°½Å¸©µªËÌÄ®¤ÎÄ®µÄ²ñµÄ°÷¤é¤¬¡¢Ä®¤ËÆÏ¤±½Ð¤ò¤»¤º¾òÎã¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ¹¤êÅÚ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï19Æü¡¢Ä®µÄ²ñµÄ°÷¤é¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µªËÌÄ®¤ÎÅìÆÆÉÛÄ®µÄ²ñµÄ°÷(71)¤ÈÈøÏÉ»Ô¤ÎÅÚº½±¿ÈÂ¶È¤ÎÃËÀ(74)¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·Ð±Ä¤Ë¤«¤«¤ï¤ë2¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤ÏÄ®¤ËÆÏ¤±½Ð¤ò¤»¤ºÄ®Æâ2¥«½ê¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÀ¹¤êÅÚ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä®¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÄ®µÄ¤ÏÄ®¤«¤éÅÚº½¤òÅ±µî¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤ËÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤â¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÄ®µÄ¤Ï19ÆüÉÕ¤±¤ÇµÄ°÷¤ò¼¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£