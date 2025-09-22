2025年9月23日の『徹子の部屋』に近藤サトさんが登場。着物の魅力や、66歳で他界した父との思い出を語ります。そこで、白髪染めをやめ、グレイヘアへ移行することを決めるまでの思いを語った『婦人公論』2018年8月10日号の記事を再配信します。*****白髪を染めず、自然体でテレビに映る近藤サトさんの姿に注目が集まっています。最近、『グレイヘアを生きる』という書籍も刊行。華やかな存在感でテレビを賑わせていた頃から、どのような心境の変化があったのでしょうか。

自由に気持ちよく生きるために

47歳から白髪を染めることをやめました。目下グレイヘアに移行中で、まだ半分くらい黒い状態です。

私の場合、白髪が出始めるのが早く、20代後半から悩まされていました。そのためフジテレビのアナウンサーをしていた頃から、白髪染めが欠かせなくて──。ちょっとでも根元が白くなってくると気になり、美容室に行かなくてはいけない。それが少々わずらわしかったので、いつかやめられないかな、という漠然とした思いを持っていました。

また、2011年の東日本大震災の後、災害時用グッズを揃えた際に、白髪染めもその中に入れたのですが、非常時に髪を染めるってどうなんだろう、無駄な行為ではないかと、ふと疑問に思ったのです。

さらに５、６年前、左目が眼瞼下垂（まぶたが垂れ下がり、目が開けにくい状態）になり、手術を受けました。その時に執刀医の先生が、「女性は若々しく見せるためにあの手この手でプチ整形をするけれど、老眼ばかりは僕たちにも治せないんです」とおっしゃって。それを聞いて、どんな人にも老いは訪れるのに、無理して若々しさを求める必要があるのかと、また疑問が湧きました。そんなことが重なり、「わざわざ染めなくてもいいのでは？」という気持ちが強まっていったのです。

そして、やめる決心を固めさせたのが、男の人をだましてお金を手に入れていた、ある女性詐欺師の初公判のニュースでした。私はテレビ番組のナレーターとしてそのニュースにかかわりましたが、現場のリポーターが、「被告人は、頭髪に白いものが目立ってやつれた様子だった」というようなことを言ったのです。その時、私がリポーターだったらそうは言わないだろうな、とモヤモヤした気持ちが残りました。

その女性詐欺師は年齢より若々しいファッションで世を賑わせていたから、でも実際はこんなに歳をとっているんだという、揶揄（やゆ）のようなものをリポートから感じたのでしょうね。さらには、もしその詐欺師が男性だったら、このような言われ方はしないのではないか、とも。女性だから世間の人たちも、白髪が目立ちはじめた途端、「なんだ、けっこうオバアサンだったのね」と溜飲を下げる。それは気の毒だし、ちょっと理不尽な気がしたのです。

そんなことがあって、白髪を染めるのをやめようと決意。とはいえ、しばらくは大変でした。まず所属事務所の社長の反応は、「60歳を過ぎてからでいいんじゃないの？ 50代では、そんなに“大御所感”が出ないよ」というもの。

私は別に大御所になりたいわけではなくて（笑）、自由に気持ちよく生きたいだけ。ただ、社長は無理に染めろとは言わなかったので、自分の思いを通すことにしました。

ところが根元が白い状態でテレビに出ようとしたら、女性のアシスタントプロデューサーが白髪隠しスプレーを持って飛んできて、「私がやりますっ！」と、シューッ（笑）。「隠してください」と言われました。

確かに根元だけ白いと視聴者の方も気になるだろうし、“手を抜いている”“だらしない”と思われかねません。ですから１年近く、白髪隠しスプレーを使っていました。

やっと最近、髪の毛をアップにすると白髪がきれいにみえるようになりました。そこでテレビなどにグレイヘアで出るようになったら、ファッション業界の人からも注目されるし、今回のように取材の依頼もいただくようになって。反響の大きさに、自分でもびっくり。反対していた社長やマネージャーも驚いています。

化粧もしない。 それが今の私のスタイル

年上のある女優さんからは、「サトちゃん、いいわね。私、まだ染めているの」と言われました。「まだ染めている」という言葉から察するに、ご自身もちょっと負担に思っているのかもしれませんね。決して世間を欺いているわけではないけれど、ほんのちょっぴりをついているというか、白いものを黒と言っているという感覚でしょうか。

一般企業で働いている友人いわく、「グレイヘアは絶対無理」。取引先の人と会う時は、「若々しく見えたほうが得」なんだそうです。やはり日本の社会は、若く見えることに価値を置きがちのよう。その友人は、「グレイヘアがどんどん流行るといいわね」とも言っていました。染めないことが普通になれば、何歳になっても、女性は自由にイキイキとしていられるのではないか、と。

14歳になる息子の反応も、なかなか興味深いものでした。染めていた時は、根元に白いものが出ると「出てきてるよ」とか言っていたのに、今は何も言いません。ただ子どもの授業参観や保護者会に行くと、私以外は真っ黒か栗色。高校、大学、勤め先などの同窓会に行っても、グレイヘアは私だけです。白髪が出る年齢は人それぞれなのでナチュラルな方もいるかもしれませんが、染めている方が多いのでしょうね。

一方で、白髪の多さから「よっぽど苦労しているのではないか」「ストレスが多いのでは？」という声も聞こえてきます。そうではなく、みなさん白いのを隠しているんですよ、と内心思っています。（笑）

実は、テレビの画面に映ったり、今日みたいに雑誌の取材を受けたりする時以外は、お化粧もしていません。更年期で敏感肌になったのをきっかけに、お化粧もやめたのです。ですからナレーションだけの仕事の際は、まったくのスッピン。それが今の私のスタイルです。

それにしても、「グレイヘア」という言葉もちょっと微妙ですよね。白髪染めのために美容室に通っていた頃、美容師さんたちから「お客様、グレイは……」と言われ、「グレイでなくて白でしょう」と、いつも言っていました。すると「今はグレイヘアと言うんです」って。それぐらい、“白髪”という言葉が嫌われている、ということなのでしょう。

でも私は、嫌うのもイヤでした。自分自身から生えてきた同じ毛髪なのに、なぜ黒かったら愛して、白いとうとましく思うのか。納得がいかなかったのです。

そういえば白髪の男性に関しては、昔から「ロマンスグレイ」という素敵な言葉がありますよね。ロマンスグレイは、女性が憧れる渋い男性像に一役かってもいる。

それに比べて「グレイヘア」という言葉は女性発の言葉というか、白髪と言いたくはないがための置き換え、という感もぬぐえません。ロマンスグレイに匹敵するような言葉が生まれたらいいのに、とも思います。

潔く物事を手放すことで、次の道が開ける

もともと私は、「こうしよう」と思ったらまわりの目を気にせず、パッと行動に移すタイプ。いい意味でも悪い意味でも、けっこう思い切りがいいほうです。そのため、失敗することもありますが。

一方で、潔く物事を手放すことで、次の道が開けるということも実感しています。仕事もそう。フジテレビを退職し、フリーアナウンサーとして仕事をしていましたが、30代半ば頃から、このまま続けていても将来苦しくなると感じたのです。

アナウンサーとしてそれほど秀でているわけでもないし、美しくて才能のある後輩たちがどんどん出てくる。同じ土俵で闘うのは、どう考えても難しい。だったら土俵をおりようと、40歳を前にパッと決断しました。これからは声の表現者として生きていこうと決め、ナレーターや朗読など声の仕事専門の事務所に入ったのです。おかげさまで、とても忙しくさせていただいています。

過去にしがみつかず、潔く何かを手放すと、風通しがよくなる。やめた途端、必ず新しいことが始まります。白髪染めに関しても、やめたら気持ちがフレッシュになり、ワクワクすることが増えました。

ファッションに対する感覚も変わり、グレイヘアにしてからは、以前から好きだった着物をよりいっそう着るようになりました。今日着ているのは越後上布。ようやく、こういう着物を自然に着こなせるようになったなと感じています。若いお嬢さんの着物姿も初々しくて素敵ですが、やはり麻や紬は人生の年輪を刻んでこそ、しっくりくるのではないでしょうか。

白髪染めをしていた時は、「とりあえず染めたからいいや」と、そこに安住していた気がします。でも、若々しく見せようという縛りを捨ててからは、逆に歳相応に美しくありたい、輝いていたいという欲求が湧いてきたのです。

では、歳相応の美しさとは何か。やはり50代以降は、外見だけではなく、内面からにじみ出てくるものも重要になると思います。知的なものに対する憧れが強くなり、図書館によく通うようになりました。

あとは、「モテたい」と思うようにも。ただし恋愛でモテるのではなく、同性からも憧れられたい、ということですが。2011年から母校の大学で特任教授を務めるようになり、白髪でスッピンの私を見た女子学生が、「私、先生みたいに歳をとりたい」と言ってくれました。それがすごく嬉しくて。

その学生の言葉に恥じないような歳のとり方をしたいなと、改めて感じたのです。いかに若々しくいられるかではなく、いかに有意義に歳を重ねるか。そちらのほうが大事だと、今、つくづく思います。

がんばらなくていいという選択肢

振り返ってみると、グレイヘアにしようと決断する前の私は、どこかで無理をしていたようにも思います。局アナの頃は、50歳になっても美しい先輩がいっぱいいたので、自分もそうなれるかもと思っていました。ところが20代で白髪が出るし、40代半ばで更年期の諸症状に悩まされるようになり、けっこうきつかった。それである時、「がんばりすぎていたのだ」と、気づいたのです。

何歳になっても若々しくあろうとがんばれる人は、それでいいと思います。“美魔女”も否定はしません。でも私は、しんどかった。そういう人には、がんばらなくていいという選択肢があるのだということを、皆さんにも気づいてほしいなと思います。

「母親が老けていると思われたら子どもがかわいそうだから、面倒だけど髪を染めなきゃ」という話もよく聞きます。子どもを持つ身としては、それもわからないではありません。でも、「私の生き方はこうなのよ」と胸を張っていれば、子どももまわりもついてくるのではないでしょうか。

私たちは無意識のうちに、まわりの目を気にして物事を選択するクセがついているように思います。とくに女性は、そうなりがち。そのクセを手放し、自分なりのスタイルを確立できれば、精神が自由になるのではないでしょうか。

最近は雑誌などで「モノを捨てよう」という提案も多くみられますが、モノ以前に精神的な縛りを手放さないと、なかなか生き方は変えられません。

50代を迎え、子どもの手が離れつつありますし、これからは自分にとって新しい時間が始まるという気持ちもあります。50代というのは、女性にとって、自分を切り替えるのにいいタイミングだと思います。

先輩方からは60代や70代でもリスタートできると聞いていますが、体力や気力のレベルは人によって違いますよね。でも50代なら、どなたでも無理なく切り替えられるのではないでしょうか。

とはいえ何かきっかけがないと、なかなか難しい。私にとってはそれがグレイヘアでした。劇的な変化を自分に与えるとリスタートできる。新たな一歩を踏み出すためには、過去を引きずっていたらダメ。ポジティブに歳を重ねるための、いわば儀式のようなものだったのかもしれません。

何歳になっても、「これが今の私です」と、堂々と

この歳になってつくづく思うのは、生きるというのは、やはり大変だ、ということ。苦しいことがあるのが人生なんだと、最近は割り切れるようになりました。「あの時あんなことがあったけれど、自分にも非があった」と、いろいろ反省できるのが50代。

「私の人生がこうなったのは、私自身がこう歩んできたからだ」と、得心もいく。「こんなはずではなかった」という思いから解放され、すべて自分が選択した結果なのだと思えるのです。そのうえで、「今こうして元気で仕事ができるのだから幸せだ」と心から思えます。人生って楽しいな、と。

老いに関しても、「受け入れる」とか「抗う」とか、そういう考え自体が無意味ではないかと思っています。何歳になっても、「これが今の私です」と、堂々としていればいいのではないでしょうか。

今の私は、「歳をとって何が悪いの？」「シミができて何が悪いの？」と思っています。「20歳や25歳の時の自分は、確かに肌はつるつるだったかもしれないけれど、中身は空っぽだったじゃないの」。そう自分に言いたいですね。

たぶんあと数年で、私の髪の毛は真っ白になるでしょう。そうなってからシャネルスーツを着たらかっこいいかも、と今から楽しみにしています。私が局アナだった頃は、みんな背伸びしてブランドものを身に着けようとしていた時代でした。でも、けっして着こなせていたとは思えません。人生の経験を積んでから着てこそ、ピッタリくるのではないでしょうか。

それから、またニュース原稿を読む仕事がしたい。欧米では年配の女性アナウンサーもいますが、日本ではほとんどいません。でも年齢を重ねてきたからこそ感じることもあるし、社会問題に対して、若い人とはまた違った受け取り方や問題提起の仕方もあるはず。リスタートを切った今、これからの人生が楽しみで、ワクワクしています。