¤´ÅöÃÏ¥á¥Ë¥å¡¼Ãæ¿´¤Ë¡¡1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÌîºÚ1/3ÀÝ¤ì¤ë¡¡³ØÀ¸¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤ªÊÛÅöÈÎÇä³«»Ï
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤È¡¢Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥åÅì³¤¤¬¶¨Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿ÊÛÅö¤ÎÈÎÇä¤¬¡¢20Æü¤«¤é¡¢»°½Å¸©Æâ¤ÈÅì³¤ÃÏÊý¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢³ØÀ¸¤é¤¬Å¹Æ¬¤Ç¾¦ÉÊ¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥åÅì³¤¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î³ØÀ¸¤È¶¨Æ±¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îë¼¯°åÎÅ²Ê³ØÂç³Ø¤È¤Ïº£²ó¤Ç14²óÌÜ¤Î´ë²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯ÌîºÚ¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤è¤¦³ØÀ¸¤¬3·î¤«¤é³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µµ»³»Ô¤Î¤´ÅöÃÏ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤ß¤½¾Æ¤¦¤É¤ó¡×¤òÃæ¿´¤Ë5¼ïÎà¤ÎÁÚºÚ¤ò¤¤¤í¤É¤ê¤è¤¯µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊÛÅö1¿©¤Ç1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÌîºÚ¤Î3Ê¬¤Î1¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
20Æü¤Ï¡¢³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À³ØÀ¸4¿Í¤¬Å¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤Ë»î¿©¤ò´«¤á¤Ê¤¬¤éÊÛÅö¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îë¼¯°åÎÅ²Ê³ØÂç³Ø¤Îô¢²¬¤Û¤Î¹á¤µ¤ó¤Ï¡Ö»°½Å¤Î¿Í¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¸©Ì±°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¤â»°½Å¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥åÎë¼¯½»µÈÅ¹¤ÎÆâÅÄÇîÅ¹Ä¹¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤¬ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¡£¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊÛÅö¤Ï20Æü¤«¤é1¥«·î¤Û¤É¡¢»°½Å¸©Æâ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¤Ê¤É48Å¹ÊÞ¤ò¤Ï¤¸¤áÅì³¤ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
