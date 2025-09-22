¼«ºî¤Î¥é¥¸¥³¥óÁ¥¤Ë¡ÖÄäÁ¥Ì¿ÎáÅùÉ½¼¨ÁõÃÖ¡×¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ß¤¿¡ª ¥ì¡¼¥À¡¼¤òÆ°¤«¤·¡¢ÄäÁ¥Ì¿Îá¤ä¥É¥Ã¥È³¨¤òÉ½¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¹Ò¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥¸¥³¥óÁ¥¤Ë¡ÖÄäÁ¥Ì¿ÎáÅùÉ½¼¨ÁõÃÖ¡×¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ß¤¿+¤ª¤Þ¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥Õ¥§¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
º£²ó¤ÏLED¥Ð¥Ã¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¥é¥¸¥³¥ó»î¸³Äú¡Ö¤º¤¤¤¦¡×¤ËÄäÁ¥Ì¿ÎáÅùÉ½¼¨ÁõÃÖ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿ ²æ¤Ê¤¬¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Á¥¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤ÆÂçËþÂ¤Ç¤¹
²þ½¤Á°¤Î¥é¥¸¥³¥ó»î¸³Äú¡Ö¤º¤¤¤¦¡×¡§sm44831843
¡¡LED¥Ð¥Ã¥¸¤È¤¤¤¦¡¢Ì¾»¥¥µ¥¤¥º¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Åê¹Æ¼Ô¤Î¥ë¡¼¥Õ¥§¤µ¤ó¡£ÀßÄê¤Ë¤è¤êÊ¸»ú¤ä¥É¥Ã¥È³¨¤ò¼«Í³¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ëÁõÃÖ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î½ä»ëÁ¥¤ä½ä»ëÄú¤ÎÁõÈ÷¡ÖÄäÁ¥Ì¿ÎáÅùÉ½¼¨ÁõÃÖ¡×¤ò¥é¥¸¥³¥ó¤Ë¤âÅëºÜ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï°ÊÁ°¼«ºî¤·¤¿¡Ö¤º¤¤¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¸¥³¥óÁ¥¡£¡Ö³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î»îºîÁõÈ÷¤Î±¿ÍÑÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦»î¸³Äú¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Çºî¤Ã¤¿²Í¶õ¤ÎÁ¥¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï3DCAD¤ÇÉ½¼¨ÁõÃÖ¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁàÂÉ¼¼¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç2³¬·ú¤Æ¤ËÁýÃÛ¤·¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥Ï¥Ã¥Á¤âÀßÃÖ¡£Â¦ÌÌ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿LED¥Ð¥Ã¥¸¤¬Æþ¤ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¡¢¹©¶ñÌµ¤·¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3D¥×¥ê¥ó¥¿¤Ç½ÐÎÏ¤·¤¿¤é¡¢²¾¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ³Æ½ê¤òÄ´À°¡£¥Ñ¥Æ¤ÇÉ½ÌÌ½èÍý¤ò¤·¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¸å¤ËÇò¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÅÉÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥Á¤ä¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÏÆ°¤¤Þ¤¹¡£°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡µßÌ¿Éâ¤ÎØ¤ÎÇò¤¤ÉôÊ¬¤Ï½¤Àµ¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËLED¥Ð¥Ã¥¸¤ØÉ½¼¨¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òºî¤Ã¤Æ´°À®¡ª ¡ÖÄäÁ¥Ì¿ÎáÅùÉ½¼¨ÁõÃÖ¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥é¥¸¥³¥óÁ¥¤Ç¤¹¡ª
¡¡²ÄÆ°¼°¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤äÄäÁ¥Ì¿ÎáÅùÉ½¼¨ÁõÃÖ¤òÅëºÜ¤·¡¢¡ÖÌ¥¤»¤ë¤³¤È¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿²þÎÉ¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¼¨¤ÏºÇÂç8¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢Ä¹¤¤Ê¸¾Ï¤ò¥¹¥é¥¤¥ÉÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£ÀÖ¿§¤ÎÉ½¼¨¤Ï¥Ð¥Ã¥¸¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥Ã¥È³¨¤âÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹©É×¼¡Âè¤Ç¿§¡¹¤ÈÍ·¤Ù¤½¤¦¤È¥ë¡¼¥Õ¥§¤µ¤ó¡£²èÁü¤Ï¿Í¤¬¸¤¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÁö¤é¤»¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£½Å¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤«¤Ê¤êÍÉ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËµÞÀû²ó»þ¤Ï¸åÉô¤¬¿åÌÌ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç·¹¼Ð¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤è¤Û¤ÉÍðË½¤ËÁàºî¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤é¤·¤¯½é²»¥ß¥¯¤Î²Î¤¦¡ØIevan Polkka¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Í¥®¿¶¤ê½é²»¥ß¥¯¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¹Ò¹Ô¤¹¤ë±ÇÁü¤ÇÄù¤á¤ë¥ë¡¼¥Õ¥§¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ã¤³¤è¤¯»Å¾å¤¬¤êÂçËþÂ¤À¤È¤¤¤¦¡ÈÌ¥¤»¤ë¡É¥é¥¸¥³¥óÁ¥¡£¥ì¡¼¥À¡¼¤òÆ°¤«¤·¡¢ÄäÁ¥Ì¿Îá¤òÉ½¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¹Ò¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤É¤¦¤¾Æ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦Ž·ŽÀ¡½¡½(Žß¢ÏŽß)¡½¡½!
¡¦¥ì¡¼¥À¡¼ÃÖÊª¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÆ°¤¯¤Î¤«
¡¦¥«¥Ã¥³¤¤¤¤
¡¦¤¹¤´¡¼¤¤
¡¦¥É¥Ã¥È³¨¤Ç¥Í¥®¿¶¤Ã¤Æ¤ëwww
¡¦¤«¤ï¤¤¤¤ww
¡¦¤³¤¦¤¤¤¦Í·¤Ó¤ÏÂç¹¥Êª£÷£÷
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
¿ÀÆàÀî,
»ûÅÄ²°,
¶âÂ°²Ã¹©,
Êè,
¾åÅÄ,
¿À»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
À¸²Ö