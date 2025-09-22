º£µ¨2¾¡ÌÜ¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¤¬2°ÌÉâ¾å¡¡º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï1°Ì¥¡¼¥×¡Ú¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼Âè26Àï¡Ö½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊMR¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¿ÀÃ«¤½¤é¤¬Èô¤Ð¤»¤ëÍýÍ³¤Ï¡È¥®¥Ã¥¿¥ó¥Ð¥Ã¥³¥ó¡É¤À¤Ã¤¿!?
MR¤È¤Ï¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¢¤ª¤è¤Ó³¤³°½÷»Ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Î½ç°Ì¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¡Êpt¡Ë¤Ë´¹»»¤·¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÁí¹çÅª¤Ê³èÌöÅÙ¤òÉ½¤¹¤â¤Î¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë50°ÌÆâ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ÏÍâÇ¯¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1°Ì¤Î¡ÈÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡É¤Ë¤Ï4Ç¯¤Î¥·¡¼¥É¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2¾¡ÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÀÃ«¤½¤é¤¬200pt¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨ÄÌ»»¤ò1385.51pt¤È¤·¤Æ¡¢3°Ì¤«¤é2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï3°Ì¥¿¥¤¤Î73.33pt¤ò²Ã»»¡£¿ÀÃ«¤Ëº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1686.9pt¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£3°Ì°Ê²¼¤Ï»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê1231.99pt¡Ë¡¢²ÏËÜ·ë¡Ê1194.45pt¡Ë¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê1165.15pt¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±ÆÈ2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ120pt¤ò²Ã¤¨¤¿¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ï¡¢23°Ì¤«¤é19°Ì¡Ê761.43pt¡Ë¤ËÉâ¾å¡£º£µ¨1¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥¡¼¡¦¹ÓÌÚÍ¥Æà¤Ï3°Ì¥¿¥¤¤Ç73.33pt¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢10°Ì¡Ê1060.05pt¡Ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¤âÇ®¤¤¡ª¡¡ºÇ¿·¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡
ºÇ¿·¡ª¡¡½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
Ëè»î¹ç¸å¤Ë¹¹¿·¡ª¡¡¡ÈÀ¸¤»Ä¤ê¡É¤ò¤«¤±¤¿Áè¤¤¡ØÂè2²ó½÷»Ò¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù»ÃÄêÉ½
ºÇ¿·¡ª¡¡ÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¿ÀÃ«¤½¤é¤¬Èô¤Ð¤»¤ëÍýÍ³¤Ï¡È¥®¥Ã¥¿¥ó¥Ð¥Ã¥³¥ó¡É¤À¤Ã¤¿!?
MR¤È¤Ï¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¢¤ª¤è¤Ó³¤³°½÷»Ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Î½ç°Ì¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¡Êpt¡Ë¤Ë´¹»»¤·¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÁí¹çÅª¤Ê³èÌöÅÙ¤òÉ½¤¹¤â¤Î¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë50°ÌÆâ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ÏÍâÇ¯¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1°Ì¤Î¡ÈÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡É¤Ë¤Ï4Ç¯¤Î¥·¡¼¥É¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2¾¡ÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÀÃ«¤½¤é¤¬200pt¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨ÄÌ»»¤ò1385.51pt¤È¤·¤Æ¡¢3°Ì¤«¤é2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï3°Ì¥¿¥¤¤Î73.33pt¤ò²Ã»»¡£¿ÀÃ«¤Ëº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1686.9pt¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£3°Ì°Ê²¼¤Ï»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê1231.99pt¡Ë¡¢²ÏËÜ·ë¡Ê1194.45pt¡Ë¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê1165.15pt¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±ÆÈ2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ120pt¤ò²Ã¤¨¤¿¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ï¡¢23°Ì¤«¤é19°Ì¡Ê761.43pt¡Ë¤ËÉâ¾å¡£º£µ¨1¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥¡¼¡¦¹ÓÌÚÍ¥Æà¤Ï3°Ì¥¿¥¤¤Ç73.33pt¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢10°Ì¡Ê1060.05pt¡Ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¤âÇ®¤¤¡ª¡¡ºÇ¿·¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡
ºÇ¿·¡ª¡¡½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
Ëè»î¹ç¸å¤Ë¹¹¿·¡ª¡¡¡ÈÀ¸¤»Ä¤ê¡É¤ò¤«¤±¤¿Áè¤¤¡ØÂè2²ó½÷»Ò¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù»ÃÄêÉ½
ºÇ¿·¡ª¡¡ÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°