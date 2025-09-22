ÆüËÜÀª¹¥È¯¿Ê¤â¤Þ¤µ¤«¤Î¶¥µ»ÉÔÀ®Î©¤ËÃ²¤¡Ä¡¡´ä°æ»ÐËå¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤â¡Ö·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡ã¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥ÈNW¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼Áª¼ê¸¢¡¡ºÇ½ªÆü¡þ21Æü¡þ¥Ô¥Ê¥¯¥ëCC¡Ê¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¡Ë¡þ6438¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î3Æü´ÖÂç²ñ¤Ï¡¢°Å·¸õ¤Ë¤è¤ê´°Áö¤Ç¤¤º¡¢¶¥µ»ÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2ÆüÌÜ¤ÏÍë±À¤òÈ¼¤¦±«¤Ç¤ï¤º¤«46Ê¬¤·¤«¥×¥ì¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤Ë¡£¤¤ç¤¦21Æü¤ÎºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢Ìë´Ö¤Ë¹ß¤Ã¤¿3.25¥¤¥ó¥Á¡Ê83¥ß¥ê¡Ë¤Î±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¥³¡¼¥¹¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡ÈÀî¡É¤¬½Ð¸½¤·¡¢¥³¡¼¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÆ³«¤Ç¤¤º¡£½ç±ä¤âÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¶¥µ»ÉÔÀ®Î©¤Î·èÄê¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£Âç²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï2007Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¡È¥¥ã¥ó¥»¥ë¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£±«¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡È¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡É¤È¤¤¤¦¿´¤Î½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºòÌë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¯¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×¤È¡¢ÍëÌÄ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£Âç²ñÂ¦¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¼¡¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£8¥¢¥ó¥À¡¼¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£2018Ç¯¡¢21Ç¯Âç²ñ¤òÀ©¤·¡¢1ÂÇº¹3°ÌÈ¯¿Ê¤À¤Ã¤¿Èª²¬Æà¼Ó¤â¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÊÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡Ë9Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥³¡¼¥¹´ÉÍý¤Î¿Í¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤â¤ó¤Ð¤«¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤Î´ä°æÌÀ°¦¡¢´ä°æÀéÎç¤Î»ÐËå¤â»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£ÀéÎç¤Ï¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î18°Ì¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö1Æü¤¢¤Ã¤¿¤éÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¤Ç¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö³¤³°¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌÀ°¦¡Ë¤È¤âÏÃ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤Ê¤É¡¢Âç²ñ¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â´¶¼Õ¡£¥×¥í¥¢¥Þ¤Ç¤ÏÀéÎç¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢½éÆü¤Ï¤½¤Î²ÈÂ²¤¬±þ±ç¤Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È²ó¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï1½µ´Ö¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡£¼¡Àï¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¡Ö¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡×¡Ê10·î1Æü³«Ëë¡Ë¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÆüÊÆ¶¦ºÅ¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ò´Þ¤á¤¿¥¢¥¸¥¢4»î¹ç¤¬Â³¤¯¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¤Þ¤º¤Ï1Ç¯´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´°Áö¤¹¤ë¡£
