Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀäÂÐ¸«¤Þ¤¹¡×¡ÈÌò¼Ô¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¹ðÇò¡¡ÉñÂæÃæ¤Ë¡ÖËÜÈÖ¤Ç¥»¥ê¥Õ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬22Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡×¡Ê10·î3Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£Ìò¼Ô¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¼ç±é¤Î¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄ¡£ÀÎ¤È¤Ï°ã¤¦¡È¥À¥á¤ÊÉã¿Æ¡É¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ªÉã¤µ¤óÌò»÷¹ç¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£À¨¤¤ÁÇÅ¨¡×¤È¹û¤ì¹û¤ì¡£Ä¹ÊÔ±Ç²è¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ºÇ½é¤«¤é¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¿´¤ÎÃæ¤ÇÇï¼ê¤ò¤º¤Ã¤ÈÃ¡¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÌò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉñÂæ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÌ´¤Ç¡Ê¥»¥ê¥Õ¤¬¡ËÁ´ÉôÈô¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿Ì´¤òÀäÂÐ¸«¤Þ¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊÀäÂÐ¸«¤Þ¤¹¡¢¤ß¤ó¤Ê¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌò¼Ô¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÀâÌÀ¡£
¡¡Ì´¤ÎÆâÍÆ¤¬¸½¼Â¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡ÖÆÍÁ³ËÜÈÖ¤Ç¥»¥ê¥Õ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¡£¤â¤¦ÀäÂÐ¸«¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢´éÌÌÁóÇò¡Ê¤½¤¦¤Ï¤¯¡Ë¤È¤Ê¤ëÌ´¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡Ö¤â¤¦Æ¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Å¬Åö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¾×·â¤Ç¥ï¥Ã¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Á°ÅÄ¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡É¤¬¶ÛµÞÍèÆü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤Ç¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬¡È¥¥ó¥¿¥í¡¼¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¡£´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ËÁ°ÅÄ¤â¡Ö»÷¤Æ¤ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¿¼Ô¤«¤Ë°ì¿ÍÌ¼¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¸µ³×Ì¿²È¤ÎÃËÀ¤¬Àï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯Æ±ºî¡£¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬¼ç±é¡¢Ì¾´ÆÆÄ¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿µæ¶Ë¤ÎºîÉÊ¡£10·î3Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£