千葉ロッテ、人気スタジアムグルメ『小島のローストビーフ丼』が3年連続1万食突破の金字塔 記念ステッカー配布へ
千葉ロッテマリーンズは、22日までにMARINES KITCHEN FIRST BASE SIDE(フロア2/203通路付近)の「小島のローストビーフ丼」（1600円）が3年連続1万食を突破したことを発表。これを記念して、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる9月23日・24日埼玉西武ライオンズ戦、27・28日北海道日本ハムファイターズ戦、30日東北楽天ゴールデンイーグルス戦、10月4日北海道日本ハムファイターズ戦、5日福岡ソフトバンクホークス戦の計7試合にて、記念ステッカーを配布することを発表した。
【動画】小島投手がコンコースへ…密着取材の一部始終
小島投手の好物であるローストビーフ丼を再現した『小島のローストビーフ丼』は、9月18日東北楽天ゴールデンイーグルス戦で3年連続1万食を突破。今回配布する記念ステッカーは、ポップに描かれた『小島のローストビーフ丼』のイラストに小島投手の直筆メッセージがプリントされたデザインとなっている。『小島のローストビーフ丼』を1品購入につき1枚付く。
■小島和哉投手 コメント
皆さんのおかげで3年連続1万食を突破することができました。僕自身大好きな「ロービー丼」をたくさんの方に食べて頂けて本当にうれしい気持ちでいっぱいです。ZOZOマリンでの残りの7試合は記念ステッカーが配布されるので、引き続き『小島のローストビーフ丼』をよろしくお願いします！
