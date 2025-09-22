Á°ÅÄÆØ»Ò¤Èà¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ªá¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£Ì´¥³¥é¥Ü¡ÖÈà½÷¤Ê¤·¤Ç¤ÏÈÓ¿©¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×
½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê43¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÊÆÇÐÍ¥¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¼ç±é±Ç²è¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡×¡Ê10·î3Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¡Ë¸ø³«Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
±Ç²è¹¥¤¤Ç¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¥í¥ß¥¸¥å¥ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Í¡¼¡£¤ß¤ó¤ÊÎø¤ò¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¸«¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¤Î¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬¡Ë°ìÈÖ¹¥¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤³¤Ë¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï¤«¤Í¤ÆAKB48»þÂå¤ÎÁ°ÅÄ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì´¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï¡Ö2Æ¬¿È¤Î»ÄÁü¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡£8Æ¬¿ÈÃÖ¤Ëº¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢Á°ÅÄ¤âÇØ¸å¤Î¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Î¼Ì¿¿¤È¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤È¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤ÏÁ°ÅÄ¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡£¥Þ¥¤¿ÀÍÍ¡£¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¤Î¿ÀÍÍ¡£¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡¢²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÏÂ³¤±¤Ê¤¬¤é´¶³´¿¼¤²¤ÊÍÍ»Ò¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èà½÷¤Ê¤·¤Ç¤Ï¥á¥·¿©¤¨¤Ê¤¤¡£Åìµþ¤Ë¤Ïµï¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤ÏÈà½÷¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¸þ¤±¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Á°ÅÄ¤â¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤ÎÏÃ¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÇ®Îõ¤Ê¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ä¤Ä¤â¤¦¤ì¤·¤²¡£Æ±ºî¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡¼¡ª¡¡¤â¤Ã¤«¤¤¡ÊÆ±±Ç²è¤ò¡Ë¸«¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬Á°ÅÄ¤«¤é¥ª¥¹¥«¡¼Áü¤òÌÏ¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÂ£¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Á°ÅÄ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ª¥¹¥«¡¼Áü¡£¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Æ±±Ç²è¤Ï¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥«¥ó¥Ì¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¤ÎÀ¤³¦3Âç±Ç²èº×¤Ç´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À°ÕÍßºî¡£¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª±é¤¸¤ë¸µ³×Ì¿²È¤ÎÃË¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÌ¼¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÈÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¥Ð¥È¥ë¡É¤È¤Ê¤ë¡£