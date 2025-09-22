¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ùº£ÅÄÈþºù¡¢¡ÈÅÐÈþ»Ò¡É¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¤ª»Ñ¤Ê¤É¡¢¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¡×¡Ö¾¾Åè¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¡Ä¡×
9·î26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8:00¡Á¤Û¤« ¢¨ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê)¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄÈþºù¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£É×¡¦¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤È¤Î¶¦±é¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÅÐÈþ»ÒÌò¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò
112ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£¾®¾¾Äª¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ(Ìø°æ)¤Î¤ÖÌò¤òº£ÅÄÈþºù¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ÏÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¾¾Åè±é¤¸¤ëÅÐÈþ»Ò¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¿ó¤òÃÖ¤¤¤Æ²È¤ò½Ð¤ÆºÆº§¤·¡¢Î¥±ï¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¿ó¤Î¿ÊÏ©¤Ë¸ý¤ò½Ð¤·¡¢¿ó¤Î·ëº§¸å¤âÌ¡²è²È¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ó¤òÈá¤·¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ó¤Î½ÐÀ¬»þ¤Ë¤ÏÊì¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢2¿Í¤Î·ëº§¸å¤Ï¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¤ê¡¢¤Î¤Ö¤Ë½õ¸À¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ÅÄ¤Ï¡¢¿ó¤È·ëº§¸å¡¢¡Ö¤Î¤Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤ÈÅÐÈþ»Ò¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤µ¤ó¤ËÌ¡²è¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÍµÊ¡¤ÊÊë¤é¤·¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ó¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£ÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷À¤Ï²ÈÄí¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï²ÈÄí¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢Åö»þ¤ÏÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ±¤¸½÷À¤È¤·¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÉã¤Á¤ã¤ó(²ÃÀ¥Î¼±é¤¸¤ë·ëÂÀÏº)¤Î¸ÀÍÕ¡Ø½÷»Ò¤âÂç»Ö¤òÊú¤¤ä¡Ù¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤âÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¿ó¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¤É¤³¤«¤ÇÂº·É¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëº£ÅÄ¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«¤é(ÅÐÈþ»Ò¤Î¤È¤³¤í¤Ø)¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Î¤Ö¤ÏÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯¤µ¤ò¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤âÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢ÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¤â¿ó¤µ¤ó¤¬½ù¡¹¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸ý¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¿ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Î¤Ö¤È°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¿ó¤ÈÀé¿Ò(ÃæÂô¸µµª)¤¬²¥¤ê¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Î¤Ö¤¬¿ó¤ÎËË¤ò¥Ó¥ó¥¿¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¤¤¤²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢¾¾Åè¤«¤é¡Ö¤¤¤¤²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐÈþ»Ò¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£ÅÄ¼«¿È¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¡×¤À¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤Î¤Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¥¥Ä¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡£ÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢¤¢¤ì¤Ï¾¾Åè¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£ÆÍÁ³¡¢ÅÐÈþ»Ò¤¬¸½¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö²¿¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È(¾Ð)¡£¤¢¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¤ª»Ñ¤Ê¤É¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç»ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
