¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹Êá¼ê¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ö·»Äï£²¿Í¡×¤É¤³¤í¤«¡ÄÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëàÂç²ÈÂ²á¤À¤Ã¤¿
¡¡¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌîµå°Ê³°¤Ë¶½Ì£¡Ä¤Ê¤¤¤ó¤À¡£·»¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·»¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤º¤Ã¤ÈÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤¿¥¨¥ß¥½¥ó¡¦¥½¥È¤È¤¤¤¦·»¤¬¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼¤Ç£´Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥á¥¥·¥³¥ê¡¼¥°¤äÃÏ¸µ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¼«Ëý¤Î·»¤À¡£
¡Ö³Î¤«£±£µºÐ¤È¤«£±£·ºÐ¤¯¤é¤¤Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¼ÂºÝ¤Ï£±£¹ºÐº¹¡Ë¡×
¡¡Ç¯¤òÀµ³Î¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¤µ¤Û¤Éµ¤¤ËÎ±¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³ºÐ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ·»¤ËÉÕ¤¤¤ÆÌîµå¾ì¤Ø¹Ô¤¡¢¤½¤³¤«¤éÌîµå°ì¶Ú¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î±Ñ¸ì¤Ï´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ï²ñÏÃ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·»¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤â¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡ØÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ËèÆüÎý½¬¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¥³¡¼¥Á¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤Ä¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£»þ¤Ë¡Øº£Æü¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡Ø¥À¥á¤À¡£¥¿¥Õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡×
¡Ö·»Äï£²¿Í¤À¤±¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¤´Î¾¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔË¾¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤¬£¶ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¥Ý¥ë¥Õ¥£¥ê¥ª¤µ¤ó¤¬£¶£¸ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¨¥ß¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Éã¿ÆÅªÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¡£
¡Ö¤¦¤ó¡¢·»¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¤À¤è¡£ÅØÎÏ²È¤Ç¿ÆÀÚ¤À¤·¡¢¤¤¤¤·»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤Í§Ã£¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·»¤ä»Ð¤âÈà¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°ì½Ö¡¢»×¹Í¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£Àè¤Û¤É·»Äï£²¿Í¤È¸À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£Ê¹¤ÊÖ¤¹¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢·»¤Ë¤Ï¾å¤Ë£²¡¢£³¿Í¤¤¤ë¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½¸ÃæÎÏ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£¡Ö·»Äï¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤À¡£Éã¤ÏÊì¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡£¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÎÊì¥¢¥Ê¤µ¤ó¤Ï¸åºÊ¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥Õ¥£¥ê¥ª¤µ¤ó¤Ë¤ÏÁ°ºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬£±£´¿Í¡¢¥¢¥Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï£¶¿Í¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¤½¤ÎËö¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö·»Äï£²¿Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²¿Í¤À¤±¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö£²£°¿Í¡©¡¡·»Äï£²£°¿Í¡ª¡©¡×¡£¤¹¤Ã¤È¤ó¤¤ç¤¦¤ÊÀ¼¤¬¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¶ù¤ÇÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Ï¡ÖÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤«¡ÖÉã¤ÏÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ëö¤Ã»Ò¤ÎÈà¤Ï·»Äï¤è¤ê¤â¤ª¤¤¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë°é¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÂ¤·»»¤ä¤é³Ý¤±»»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ª¤¤¤Ã»Ò¤é¤Î»Ò¶¡¤Î¿ô¤Ï£±£°£°¿Í°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¤Þ¤µ¤Ë£±£°£°¡ó¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¡£¤ª¤É¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤ÎÈ¿±þ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¾Á°¤ÏÅþÄì³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ÏÊÌ¡¹¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢·ëº§¼°¤È¤â¤Ê¤ì¤ÐÎóÀÊ¼Ô¤Î²ÈÂ²ÏÈ¤¬·Ú¤¯£±£°£°¿Í°Ê¾å¡Ä¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Æ¤â¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤è¡×¡£Âç²ÈÂ²¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¡Ö½ËÊ¡¡×¤À¤È¸À¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤ËÂçÀª¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¤«¤é¡×¤È¡£ÍÄ¤¤º¢¤Î¥¨¥ê¥¢¥¹¾¯Ç¯¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç´î¤ÖÂç²ÈÂ²¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ù¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¡£±£¹£¹£°Ç¯£±£±·î£±£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¡££²£°£°£¸Ç¯¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤È·ÀÌó¡££±£µÇ¯£¹·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£¹Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡¢£²£°Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¡¼¥ºÆþ¤ê¡££²£±Ç¯¤«¤é£±£°£°»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¡£Éã¿Æ¤¬¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½Ð¿È¤Î¤¿¤á¡¢£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤ÏÆ±¹ñÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â½é½Ð¾ì¡££²£´Ç¯£¸·î¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¡££±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£±¥¥í¡£