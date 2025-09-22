¡ÚÁíºÛÁª¡Û¡Ö¾®Àô¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Á°²ó¤ÎÀÐÇËÉ¼¤âÎÓ»á¤Ë½¸¤Þ¤ë¡×¾®Àî¶©Â§»á¤¬»ØÅ¦
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬£²£²Æü¹ð¼¨¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Î£µ¿Í¤¬¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤òÁè¤¦¡£¸µ¹ñÌ³Âç¿Ã¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®Àî¶©Â§»á¡¢¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë·Ý¿Í¡Ö¤æ¤«¤¤¤ÊµÄ»öÏ¿¡×¤Î»³ËÜ´üÆüÁ°¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¤¬ÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¾®Àî¶©Â§»á¡§¡ýÎÓ¡¡¡»¾®Àô¡¡¢¥¹â»Ô¡¡¢¤ÌÐÌÚ¡ÛºòÇ¯¤ÎÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢ÂçËÜÌ¿¤Î¾®Àô»á¤ò¼´¤È¤·¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¾®Àô»á¤Ï¤È¤¬¤Ã¤¿¼çÄ¥¤ò¼Î¤Æ¤Æ¼ºÅÀ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ëºîÀï¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ºöÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ï³§Ìµ¡£ºòÇ¯¤«¤é¹ñÆâ³°¤Î¾ðÀª¤Ï¤µ¤é¤Ëº¤Æñ¤¬Áý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²þ³×¤Î´ú¤ò¹ß¤í¤·¤¿¾®Àô»á¤¬´üÂÔ¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¿Ó¤Àµ¿Ìä¤À¡£
¡¡ÁíÍý½¢Ç¤¤Î¸½¼ÂÌ£¤¬¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Æ¤ÏÀ¤ÎÎÏ¤Ï¼å¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÅù¤Ç¤Î¸õÊä¼ÔÆ¤ÏÀ¤Ë¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¡¢ÁªµóÀï¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂç¼ºÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ï¤é¤à¡£µÄ°÷É¼¤Ï¥È¥Ã¥×¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÅÞ°÷É¼¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÎÓ¤¬½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£¾®Àô¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Á°²ó¤ÎÀÐÇËÉ¼¤âÎÓ»á¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹â»Ô»á¤ÏÊÝ¼é·Ï¤ÎÉ¼¤òÂ«¤Í¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µÄ°÷É¼¤Ç¤Î¹¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤ë¡£ÅÞ°÷É¼¤ÏÁ°²ó¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤ÏÌó£³³ä¤Ë²á¤®¤º¡¢¤½¤³¤«¤éÂçÉý¤Ë¿¤Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð£²°ÌÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¹¤é¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤«¤éÎÓ»á¤¬£²°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦Æ»¶Ú¤òÍ½ÁÛ¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤â¡£¾®ÎÓ»á¤ÏÁ°²ó¤è¤ê¤â¿¤Ó¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁíºÛ¸õÊä¤«¤é¤âÂà¤¯´íµ¡¤È¤Ê¤ë¡£