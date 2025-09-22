¡ÚÁíºÛÁª¡Û¡Ö¾®Àô»á¤¬½¸ÃæË¤²Ð¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢Âç¼ºÂ®¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Î¥ì¡¼¥¹¡×·Ý¿Í¡¦»³ËÜ´üÆüÁ°¤¬Àï¶·Ê¬ÀÏ
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬£²£²Æü¹ð¼¨¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Î£µ¿Í¤¬¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤òÁè¤¦¡£¸µ¹ñÌ³Âç¿Ã¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®Àî¶©Â§»á¡¢¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë·Ý¿Í¡Ö¤æ¤«¤¤¤ÊµÄ»öÏ¿¡×¤Î»³ËÜ´üÆüÁ°¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¤¬ÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡Ú·Ý¿Í¡¦»³ËÜ´üÆüÁ°¡§¡ý¾®Àô¡¡¡»¹â»Ô¡¡¢¤ÎÓ¡Û¹ñ²ñµÄ°÷É¼¥ê¡¼¥É¤Î¾®Àô»á¤È¡¢ÅÞ°÷É¼¥ê¡¼¥É¤Î¹â»Ô»á¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÈÍ½ÁÛ¡£Á°²óÁíºÛÁª¤ÈÆ±ÍÍ¡¢½øÈ×¥ê¡¼¥É¤Î¾®Àô»á¤¬Æ¤ÏÀ²ñ¤ä¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Ç½¸ÃæË¤²Ð¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢Âç¼ºÂ®¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Î¥ì¡¼¥¹¡£
¡¡¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ÏÌ¾¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¼ê¹Ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£Á°²ó¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½Å¸üµÄ°÷¡õÁíºÛÁª¾¡Íø·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÌ¾·³»Õ¤Þ¤Ç¿Ø±Ä¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ¨¤²ÇÏ¥ì¡¼¥¹¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢½øÈ×¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ÁªÂÐÈ¯Â¼°¤Ç£·£¸µÄ°÷»öÌ³½ê»²²Ã¤ÈÁ°²ó£±²óÌÜ¤ÎµÄ°÷ÅêÉ¼¿ô¤è¤êÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÇËÜÌ¿¤À¡£
¡¡ÂÐ¹³¤Î¹â»Ô»á¤¬¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¡¢µÄ°÷¿´¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Û¤É¤ÎÅÞ°÷É¼¤Ç°µÅÝÅª¥ê¡¼¥É¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëµÄ°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£²»À¼¤È»Ê²ñ¼Ô¤ò½ü¤¤¤Æ²ñ¸«¤Ï´°àú¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤òÖð¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢´äÈ×ÊÝ¼éÁØ°Ê³°¤Ø¤Î»Ù»ý³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÇÛÎ¸¤â´¶¤¸¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¸µ¡¹±éÀâ¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤¬¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£ÂÐºö¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÁ°²ó¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·èÁªÅêÉ¼¥¹¥Ô¡¼¥Á¤â»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï¾®Àô»á¤¬Âç¼ºÂ®¤·¤¿ºÝ¤Ë·èÁªÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Á°²óÁíºÛÁª¤«¤éÀÅ¤«¤Ê¤ë¤³¤ÈÎÓ¤ÎÇ¡¤¯¡¢ÅÞ°÷¿Íµ¤³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò²ñ¸«¤Ç´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
