¡ÚÁíºÛÁª¡ÛÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎàÈ¯¿®á¤Ë²ûµ¿Åª¡Ö¹ñ±×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤ëÅÀ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬£²£²Æü¹ð¼¨¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Î£µ¿Í¤¬¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤òÁè¤¦¡£¸µ¹ñÌ³Âç¿Ã¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®Àî¶©Â§»á¡¢¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë·Ý¿Í¡Ö¤æ¤«¤¤¤ÊµÄ»öÏ¿¡×¤Î»³ËÜ´üÆüÁ°¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¤¬ÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¡§¡ý¾®Àô¡¡¡»ÌÐÌÚ¡¡¢¥ÎÓ¡Û¿·ÁíºÛ¤Ï¥¤¥³¡¼¥ëÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¡¢±ó¤«¤é¤º½°±¡¤Î²ò»¶¤Ç¿®¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¤¬¹â¤¤¾®Àô»á¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®Àô»á¤Ë¤Ï²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤¬ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£½Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ºÇ¹â¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¡¢¼ÂÀÓ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Ã¤¿¤Ë¿Í¤òË«¤á¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬à¥¿¥Õ¡¦¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥¿¡¼á¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£ÅÞ°÷¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¿»Æ©¤¹¤ë¤«¤¬¥«¥®¡£ÎÓ»á¤ÏÅÞÆâ¤Ç¤âÉý¹¤¯»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¾®Àô»á¤Ë¤Ï¿û¡ÊµÁ°Î¸µ¼óÁê¡Ë»á¡¢ÎÓ»á¤Ë¤Ï¸Å²ì¡ÊÀ¿¸µ´´»öÄ¹¡Ë»á¤È½ÅÄÃ¤¬¸å¸«¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÐÌÚ»á¤Ï¼«Á°¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¿Í¡£ÌÀ³Î¤Ê¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó¹ñ²ñµÄ°÷À¸³è£±£µÇ¯¤ÇÃ»¤¹¤®¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¹â»Ô»á¤Ê¤ê¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢À¯¼£¡¢³°¸ò¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬É¬Í×¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤È¯¿®¤Ï¤·¤Æ¤â¼ÂºÝ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤¤ë¤«¡£¹ñ±×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤ëÅÀ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£
¡¡º£¡¢¸«¤ë¸Â¤ê¾®Àô»á¤ËÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¾®Àô»á¤¬ÌÐÌÚ»á¡¢ÎÓ»á¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤È¤·¤¿ÂÖÀª¤ò¤È¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ÏÁêÅö¤ÊÉ¾²Á¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
