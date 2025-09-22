timelesz新メンバー、5人で初のCM決定 髪かき上げ“ぷるん髪”表現
【モデルプレス＝2025/09/22】timelesz（タイムレス）の寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が、9月27日より地上波で放映されるスキンケア発想のヘアケアブランド「8 THE THALASSO（以下、エイトザタラソ）」の新テレビCM「かきあげたくなる、ぷるん髪」篇に出演。5人でのCM出演は初となる。
【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス
ブランド設立後、初めての製品リニューアルを行い、新たなスタートを切ったエイトザタラソ。その歩みは、オーディション番組を経て新しい道を歩み始めた5人の姿と重なるという。挑戦を続ける彼らの姿は、多くのファンの日常に「潤い」をもたらしており、保水美容液シャンプーとして「潤い」を届けるエイトザタラソのブランドコンセプトを体現。こうした理由から、今回彼らをブランドを象徴する存在として起用することが決定した。
リニューアル後初となる本CMでは、5人が会話をしながら自然に髪をかきあげる姿を通して、潤いに満ちた“ぷるん髪”が、単に髪を潤すだけではなく、つい触りたくなるほどの喜びや自信を感じる仕上がり感であることを、「かきあげたくなる、ぷるん髪。」のキャッチコピーとともに表現。メイキング映像では、自然な会話をしながらの撮影や、撮影の合間も笑顔と会話が絶えない仲の良い姿など、5人の素顔が収められている。
5人では初となる今回のCM撮影は、5人ならではとも言える自然な会話をするシーンからスタート。決められたセリフではない会話だからこそ生まれるリアルな空気感は貴重で、他で見られない5人の素顔が垣間見えた。
5人が声をそろえて「ぷるんっ」と口にするシーンでは、「ぷるんっ」の声の高さなどを調整しながら、うるおいが伝わる表現を模索する姿が印象的。髪をかきあげてポーズを決めるシーンの撮影では、それぞれが違った仕草で潤った髪を自信たっぷりにかきあげる姿に、5人の個性あふれる魅力が炸裂していた。
撮影の合間も笑顔と会話が絶えず、仲の良い姿をみせてくれた5人。最年少の篠塚は、突然踊りだしてみんなを笑わせたり、エイトザタラソの象徴である「8」の文字を全身で表現してくれたりとお茶目な姿を見せ、雰囲気を和ませる。撮影終了時には、拍手とともに花束を手渡された5人。満面の笑みでお礼の言葉を述べる5人の姿には、初の5人でのCM撮影をやりきった充実感がみなぎっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆timelesz新メンバー、5人で初のテレビCM
◆timelesz新メンバー、CM撮影エピソード
