渡辺美奈代、自家製カレー粉使った手料理披露「本格的」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/09/22】歌手でタレントの渡辺美奈代が、21日までにオフィシャルブログを更新。自家製カレー粉を使った料理や、旬の食材を取り入れた家庭料理の数々を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】渡辺美奈代、自家製カレー粉使った本格的料理
渡辺は19日に「自家製カレー粉」と題してブログを更新。「今日は こちらを使って カレーうどんにします 楽しみ〜」と報告し、自家製のカレー粉の写真を公開。続けて「カレーうどん」と題したブログでは「自家製カレー粉で カレーうどん」とつづり、「カレー粉 お酒 みりん お塩 めんつゆ 和風出汁 片栗粉で味付けしました」とレシピを紹介し、仕上げに青ネギを添えたアツアツの一杯を披露した。
さらに「プッチーニ」と題したブログでは、「スーパーで見つけた プッチーニで バターかぼちゃ ハロウィン先取り」と記し、可愛らしい小ぶりのかぼちゃを使った料理も披露。「栗ごはん」と題した投稿では、炊き立ての栗ごはんの写真を掲載し、秋の味覚を楽しんだことを伝えた。
また、「アンパンマン」と題したブログでは「キャベツが たくさんあったので お好み焼きも」とつづり、ソースとマヨネーズでアンパンマンの顔を描いたユニークなお好み焼きを公開。「デザート」と題した記事では、キウイとオレンジを盛り付けたフルーツプレートを紹介し、彩り豊かな食卓の様子を届けた。
これら投稿にファンからは「本格的なカレーうどん」「美味しそう」「自家製カレー粉でカレーうどん作れるのすごい」「栗ごはん秋ですね」「アンパンマン！可愛い〜」「可愛くできてる」「綺麗なフルーツのデザート！」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
