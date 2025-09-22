¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢ÃÝÌîÆâË¤ÎÀ¼¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¡Ö¤º¤ë¤¤¤Ê¤¡¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡×
½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×in¹âÃÎ¡×¡ÊNHK¹âÃÎ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÃÝÌîÆâË¤ÎÀ¼¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¡Ö¤º¤ë¤¤¤Ê¤¡¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿º£ÅÄÈþºù¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤Î3Ì¾¤¬¡¢¹âÃÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÃÝÌîÆâË¤Î±é¤¸¤¿Ìò¤¬¡¢Ì¾¸À¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¸¶¤Ï¡ÖÃÝÌîÆâ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡£¿¼¤¯¿¼¤¯¡¢¿´¤ËÆÏ¤¯¤ªÀ¼¤ò¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤º¤ë¤¤¤Ê¤¡¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿º£ÅÄÈþºù¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤Î3Ì¾¤¬¡¢¹âÃÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÃÝÌîÆâË¤Î±é¤¸¤¿Ìò¤¬¡¢Ì¾¸À¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¸¶¤Ï¡ÖÃÝÌîÆâ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡£¿¼¤¯¿¼¤¯¡¢¿´¤ËÆÏ¤¯¤ªÀ¼¤ò¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤º¤ë¤¤¤Ê¤¡¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£