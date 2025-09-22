(C)2010 LEGENDARY PICTURES FUNDING, LLC, WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ハピネットは、クリストファー・ノーラン監督のSF映画「インセプション」製作15周年を記念した4K Ultra HD Blu-ray＋Blu-rayセットを、豪華封入特典付きで、12月17日に発売する。全3枚組で、価格は10,780円。

ケース入り化粧紙

三方背アウターケース

UHD BD本編ディスク×1枚、BD本編ディスク×1枚、特典BDディスク×1枚の3枚組。UHD BDとBDの本編ディスクは、既発売の「インセプション＜4K ULTRA HD&ブルーレイセット＞(3枚組)」と同じ。特典ディスク収録時間は113分。

A3ポスター

アートカード

キャラクター・ブックマーカー

封入特典として、A3ポスター(両面仕様)やアートカード(4枚組)、キャラクター・ブックマーカー(4枚組)が付属する。

BD映像特典は、本編ディスクに本編を観ながら同時にフォーカス・ポイントが楽しめる「ムービーツアー」を収録。特典ディスクには「ビハインド・ストーリー」やコンセプトアート・ギャラリー、プロモーションアート・アーカイブなどの「エクストラ」、「予告編集＆TVスポット集」などを収録する。発売・販売元はハピネット・メディアマーケティング。

