¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6,000·ï°Ê¾å¤Î²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò½¯½¸¤·¡¢¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¤¬À¤¤Ë¤âÉÔ»×µÄ¤Ê°ìÏÃ¤ò¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡£º£²ó¤Ï¡¢·ëº§¤ò¹µ¤¨¤¿Æ±À³¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ö6¡Á7Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦Á°ÃÖ¤¤·¤Æ¸ì¤ê¤À¤·¤¿ÏÂ¿¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï2»ù¤ÎÉã¤Ç¡¢40ºÐ¤Î´ûº§ÃËÀ¡£¸½ºß¤ÎºÊ¤È¸òºÝÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÆ±À³¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢É®¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢ºÊ¤¬ÏÃ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤Ä¤Ö¤µ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢ÉÔÌ²¾É¤¬¤Ö¤êÊÖ¤·¤½¤¦¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÉÔÌ²¾É¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡£°ì»þ¤ÏÉÂ±¡¤Ç¿çÌ²Ìô¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤â¤¦¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡×
¡¡6¡Á7Ç¯Á°¤È¤¤¤¦¤È2018¡¢2019Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤½¤Îº¢¤Ë²¿¤«µ¯¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔÌ²¾É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·Ã×¤·¤Þ¤¹¡×
Æ±À³¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÅ¾µï
¡¡ÍýÍ³¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢°Ê²¼¡¢¼ÂºÝ¤ÎÏÂ¿¿¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤«¤éÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¤¨¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤ÈÎø¿Í¤ÎÊâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é·ëº§¤ò¶¯¤¯´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤È¤â30Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤·¤â²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¤Ê¤é¡¢Áá¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤»¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤·¤ÆÌó3Ç¯¡£È¾Ç¯Á°¤«¤é¤Ï¡¢ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤¬Êâ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤à·Á¤ÇÆ±À³¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ±À³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈà¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¡ÖÊâ¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¡¢Êâ¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ë²Û»ÒÀÞ¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Õ¤ê¤Ë¹Ô¤¯Áû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Êâ¤µ¤ó¤Î¿Æ¤â¡¢¸ý¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤â¤¤¤¤ºÐ¤ò¤·¤¿Âç¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡È¤â¤¦µ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡É¤Ê¤É¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð°µ¤ò¤«¤±¡¢2¿Í¤ÏÆüÁý¤·¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Êâ¤µ¤ó¤Î½»µï¤Ï¡¢³¹¤ÎºÆ³«È¯·×²è¤ËÈ¼¤¦Î©¤ÁÂà¤´ü¸Â¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Ã±Û¤·Àè¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÇÁêÃÌ¤·¤¢¤¤¡¢·ëº§¤ÈÆ±»þ¤ËÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¼ÒÂð¤ËÆþµï¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¤½¤Î¼ÒÂð¤Ï1Ç¯¸å¤Þ¤Ç¶õ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ÒÂð¤¬¶õ¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯°Â¤¤ÄÂÂß¤Ë°Ü¤Ã¤ÆÀáÌó¤·¤è¤¦¡×
¡¡Èà¤ÏÊâ¤µ¤ó¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤Î¼Â²È¤â²ñ¼Ò¤«¤é±ó¤¤¤·¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Í¡¢¤ÈÊâ¤µ¤ó¤âÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Êâ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï²ÈÄÂ¤¬¤ä¤ä¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¤¤Êª·ï¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤Î¤Ï·ëº§»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤Ë¤â¹¥ÅÔ¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£Î¾²È¤Î¿Æ¤¿¤Á¤ÎÆ±°Õ¤âÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤ËÅ¬Åö¤ÊÊª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¡£
µã¤À¼¤Ï¤É¤³¤«¤é
¡¡¤½¤Îµã¤À¼¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·µï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþµï¤·¤¿Æü¤ÎÍ¼Êë¤ì¤É¤¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·µï¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æµ¢¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤ÇÀÖ¤óË·¤¬À¼¤ò¸Â¤ê¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£À¼¤Î¶á¤µ¤«¤é¡¢±¦¤«º¸¤Î¤ªÎÙ¤µ¤ó¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤ÈÏÂ¿¿¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤È¡¢Êâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ª¤À¤±¤É¡¢±¦ÎÙ¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¡£
¡Ö²ÙÊª¤ò±¿¤ÓÆþ¤ì¤ë¤È¤¡¢ÃæÇ¯¤Î½÷¤Î¿Í¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¿¡£¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¤Í¤¨¡¢°ú¤Ã±Û¤·°§»¢¤È¤«¡¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡©¡¡¤¢¤Î¿Í¡¢¤Ê¤ó¤À¤«µ¤Ì£¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡×
¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤É¤¦¤»Ä¹¤¯¤Ï½»¤Þ¤Ê¤¤¤·¡£²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°§»¢¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤Î´Ö¤â¡¢µã¤À¼¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1»þ´Ö·Ð¤Á¡¢2»þ´Ö·Ð¤Á¡Ä¡Ä¼¡Âè¤ËÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Í¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡ÄÌÊó¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
¡Ö¶á½ê¤Î¤É¤³¤«¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µÔÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¡©¡¡¤É¤³¤Î²È¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤ªÎÙ¤ËÄå»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡£Êâ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤è¡×
¡¡Êâ¤µ¤ó¤Ï¡È±¦ÎÙ¤Î²È¤Ë¤ÏÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡É¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë±¦Â¦¤«¤éµã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÎÙ¿Í¤¿¤Á
¡¡·ë¶É¡¢Èà1¿Í¤ÇÎ¾ÎÙ¤Î²È¤òË¬¤Í¡¢Äå»¡¤ò·ó¤Í¤¿°§»¢¤ò¤·¤¿¡£±¦ÎÙ¤Î²È¤«¤é¤Ï40¡Á50Âå¤ÎÃË½÷¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Èà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡Êâ¤µ¤ó¤¬¡Öµ¤Ì£¤¬°¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÉÔµ¤Ì£¤Ê´¶¤¸¤â¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£ÃËÀ¤ÎÊý¤âÊªÀÅ¤«¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡º¸ÎÙ¤Î²È¤«¤é¤Ï¹âÎðÃËÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£°¦ÁÛ¤Î°¤¤Ï·¿Í¤Ç¡¢½ª»ÏÌµ¸À¤À¤Ã¤¿¡£¿È¤Ê¤ê¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤¯¤Æ´À½¤¯¡¢ÆÈµïÏ·¿Í¤«¤ÈÒôÓÍ¤Ë»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸¼´Ø¤Ë¤Ï½÷¤â¤Î¤Î·¤¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Î²È¤«¤é¤âÀÖ¤óË·¤Îµ¤ÇÛ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Éô²°¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«µã¤À¼¤¬¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ËÈà¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤Äµã¤¤ä¤ó¤À¡©¡×¤ÈÊâ¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÏÂ¿¿¤¯¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤°¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤Õ¤¦¤ó¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ã¤«¡£¤¢¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦µã¤«¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤±¤É¤Í¡×
¡¡¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°¤¤Í½´¶¤¬ÅªÃæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡Ä¡ÄÀÖ¤óË·¤Ï»ÍÏ»»þÃæ¡¢µã¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÍâÄ«¡¢Êâ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌëÃæ¤âµã¤À¼¤¬¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï½Ï¿ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿ÂçÀ¼¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¾¯¡¹¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤À¤·¤¿¡£
¡ÖÊÑ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¿¼Ìë¤ÇÊÕ¤ê¤¬ÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼ª¤òÀ¡¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤éµã¤À¼¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é±¦¤«¤é¤âº¸¤«¤é¤âÅ·°æ¤«¤é¤â¡¢¾²²¼¤«¤é¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤ÇÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤³¤ÎÉô²°¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÀÖ¤óË·¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡©¡×
¡Ö¤¦¤¦¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Éô²°¤Î¼þ¤êÁ´Éô¤«¤éÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¡×
¡¡Êâ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Éô²°¤ò»Í³Ñ¤¤¥¥å¡¼¥Ö¤ËÎã¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¥å¡¼¥Ö¤Î³°Â¦Á´ÌÌ¤ÇÀÖ¤óË·¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Í¤¨ºòÆü¡¢Î¾ÎÙ¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ã¤Æ¡¢µã¤À¼¤·¤Æ¤¿¡©¡¡³°¤Ë½Ð¤¿¤éÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¡¡Èà¤Ï¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Û¤ó¤ÎºòÆü¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤ÏÄ¹µï¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£¼ÒÂð¤¬¶õ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°½Ð¤è¤¦¡×
¡¡Ì¯¤Ë¶»Áû¤®¤¬¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤âÊâ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÑÈË¤ËÀÖ¤óË·¤ÎÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤ËÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ËÊâ¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
À¹¤ê±ö¤ÈÈ½ÄêÌô
¡¡9·î½é½Ü¤Î¤¢¤ëÆü¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢¤ë¤È¡¢¸¼´Ø¥É¥¢¤Î³°¤ËÀ¹¤ê±ö¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Àè¤Ëµ¢Âð¤·¤¿Êâ¤µ¤ó¤¬¶¡¤¨¤¿¤Î¤À¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤Æ±Î½¤Ë¡¢Ææ¤ÎÀÖ¤óË·¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¹¤ê±ö¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤òºî¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×
¡Ö¸¸Ä°¤À¤È»×¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£»ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡©¡×
¡¡ÀÖ¤óË·¤òÀÚË¾¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¸¸¤Îµã¤À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¿äÍý¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤¡£¤·¤«¤·Êâ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤òÈà¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2¿Í¤È¤âÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤Ï·×²èÅª¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈòÇ¥¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬10·î¤Î¤È¤¢¤ëÆü¡¢ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤¬²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢Êâ¤µ¤ó¤¬²¿¤«¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤ÆÊòÁ³¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥ó¥ä¥ê¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡©¡×
¡ÖÇ¥¿±¸¡ººÌô¡£À¸Íý¤¬Íè¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¸¡ºº¤·¤¿¤éÍÛÀ¤Ç¡£»ä¡¢Ç¥¿±¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡Èà½÷¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤½¤ÎÅÓÃ¼¡¢·ã¤·¤¤ÀÖ¤óË·¤Îµã¤À¼¤¬Éô²°¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤á¤Æ¡ª¡×
¡¡Èà½÷¤¬Î¾¼ê¤Ç¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¤¤À¡£Èà¤ÏÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¤À¤è¤ÈÈà½÷¤ò¤Ê¤À¤á¤Ä¤ÄÊú¤´ó¤»¡¢
¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤¾¡ª¡×
¡¡½é¤á¤Æ¤½¤ÎÀ¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ß¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Îµã¤À¼¤¬¤ä¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÀÖ¤óË·¤Îµã¤À¼¤Î¤Ê¤«¡¢ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿Êâ¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¡£¶ÛÇ÷¤Î¡Úµ»ö¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÎÙ¿Í½÷À¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¡Ê¤«¤ï¤Ê¡¡¤Þ¤ê¤³¡Ë
1967Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡£²ø°Û¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤È¾ì½ê¤ò¼èºà¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6,000·ï°Ê¾å¤Î²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò½¯½¸¡£²øÃÌ¤Î¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¡Ø¼ÂÏÃ»ÍÃ«²øÃÌ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¤ò¤ó¤Ê¸ì¤ê¡Ù¡Ê³ÑÀî¥Û¥é¡¼Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÈ¬²¦»Ò²øÃÌ¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£ÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ²ñ°÷¡£²ø°Û²øÃÌ¸¦µæ²ñ²ñ°÷¡£2025Ç¯È¯Çä¤Î¶áÃø¤Ï¡ØºÇ¶²Êª·ï½¸ ²È²ø¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë8·î´©¡¿²òÀâ:¿À±Ê³Ø¡Ë¡¢¡Ø²øÃÌ²°²øÃÌ2¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡7·î´©¡Ë¡¢¡Ø°ì¡»È¬²øÃÌ ±£Î¤¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë6·î´©¡Ë¡¢¡Ø¹ðÇò²øÃÌ ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò5·î´©¡Ë¡¢¡Øµþ²¦±èÀþ²øÃÌ¡Ù¡Ê¶¦Ãø:µÈÅÄÍªµ°¡¿ÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë4·î´©¡Ë
