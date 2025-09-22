Åìµþ¶â¡¡NY¶âÀè¤¬¾å¾º
Åìµþ»þ´Ö10:47¸½ºß
Åìµþ¶âÀèÊªAUG 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á17746.00¡Ê+251.00¡¡+1.43%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªDEC 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3726.90¡Ê+21.10¡¡+0.57%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤â¤¢¤êNY¶âÀè¤Ï»þ´Ö³°¤Ç¾å¾º¡£Åìµþ¶â¤ÏÀè½µËö¤Î¶â¹â¤â»Ù¤¨
