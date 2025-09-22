ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£·¡óÂæÁ°È¾
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡7.15¡¡6.24¡¡5.46¡¡6.63
1MO¡¡8.69¡¡6.54¡¡6.72¡¡6.74
3MO¡¡9.17¡¡6.81¡¡7.45¡¡7.50
6MO¡¡9.13¡¡6.83¡¡7.81¡¡7.64
9MO¡¡9.18¡¡6.90¡¡8.15¡¡7.82
1YR¡¡9.23¡¡7.00¡¡8.40¡¡7.98
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡5.92¡¡7.08¡¡6.61
1MO¡¡7.49¡¡7.97¡¡6.75
3MO¡¡8.52¡¡8.49¡¡7.21
6MO¡¡8.80¡¡8.79¡¡7.31
9MO¡¡9.11¡¡9.07¡¡7.45
1YR¡¡9.35¡¡9.28¡¡7.56
Åìµþ»þ´Ö10:41¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
