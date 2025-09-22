【殿堂入り】1000人絶賛！材料4つで作れる「さつまいもキューブクッキー」

旬のさつまいもたっぷり！簡単＆キュートなクッキー

旬のさつまいもを使ったスイーツといえば、スイートポテトや焼きいもが大定番。もちろんそれもおいしいけれど、たまには違うものが食べたい。そんなときに試してほしいのが、今回ご紹介するクッキー。材料4つで作れるのも嬉しいポイントです。

レンチンしたさつまいもを生地のベースに

1.皮をむいて1cm角に切ったさつまいもをポリ袋に入れて、レンジで加熱します。※耐熱容器に入れてラップをかけてもOK。





2.熱いうちにつぶして、砂糖、サラダ油、薄力粉を加えてよくもみ混ぜます。





3. 生地がまとまったら正方形に整えて、16等分にカット。





4.天板に並べて、170度に予熱したオーブンで20分焼きます。これで完成！





1000人が絶賛！やさしくほっこりする「さつまいもクッキー」

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「素朴で優しい味わいでホッコリ」「さつまいもの大量消費にも便利」「子どもが大喜びでした」など、たくさんの喜び＆賞賛コメントが届いています。





ごまを加えたり、シナモンパウダーを振ったなどという声も。さつまいもをもらうことも多いこの時期、いつもの食べ方だけでは飽きてしまう、消化しきれないというときにもお役立ち。サクサクしてやさしい味わいのクッキーをぜひ作ってみてください。 （TEXT：森智子）