timelesz新メンバーだけでCM初出演 “かきあげ”シーンは橋本将生が極意を伝授
8人組グループ・timeleszの寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が22日、都内で行われたヘアケアブランド「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」新CM発表会に登壇した。今年2月に新メンバーオーディションを経て加入した5人のみでのCM出演が決定した。
【写真】個性爆発！timeleszメンバーの心を潤すもの
改めて寺西は「5人で初めてということで、緊張するかと思いましたが和やかでナチュラルに会話するシーンだたりリラックスして臨めました」と振り返ると、原は「周杜だけは緊張していた。セリフを何度噛んだか」とニヤリ。猪俣は「撮影は『誕生日プレゼントなにほしい？』とか何気ない会話しながらだったのでありのままで楽しくできました」と満喫できたよう。
CMで見どころとなるのが髪の毛を“かきあげ”るシーン。橋本は「いかに自然にかきあげるか大事。日常的にかきあげてるんですけど、撮影だからってキメにいくのではなく、いかに自然に自然な感じでかきあげられるか」と“先生”として極意を伝授すれば、寺西は「俺らも将生を意識したよね」と刺激されたそう。
一方、篠塚から「あれがかっこいいかんじ？」とイジられると、橋本は「本当は髪の毛が前にかかるからやってるの。でもカッコいいからやってるのもあるよ」と照れながら弁解。原が「手の角度とか難しかったよね」と苦戦したことを明かすと、橋本は「根本からいくとダサくなっちゃう」と伝授していた。
新テレビCM「かきあげたくなる、ぷるん髪」篇は27日から東名阪エリアで放送開始。
