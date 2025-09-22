◇ア・リーグ マリナーズ7─3アストロズ（2025年9月21日 ヒューストン）

マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が21日（日本時間22日）、敵地でのアストロズ戦に「2番・捕手」で先発出場。2戦連発とする球団新を更新する58号を放った。ア・リーグ西地区首位のチームは2位のアストロズに快勝して4連勝とし、イチローが在籍した2001年以来24年ぶりの地区優勝へマジックを3とした。

マリナーズは2回に押し出し四球とクロフォードの満塁弾で5点を先制。なおも1死一塁からローリーが右腕アレクサンダーのチェンジアップを捉えて右越えに運び、敵地も大盛り上がりとなった。

ア・リーグのシーズン最多本塁打記録は2022年ジャッジ（ヤンキース）の62本。この日を含めた残り6試合でどこまで記録に迫れるか、また2人のMVP争いにも注目が集まる。

チームは前日にアストロズに勝利してマジック5が初点灯。今季は一時首位と7ゲーム差をつけられていたが、9月6日から16日まで破竹の10連勝を飾るなど、怒濤（どとう）の追い上げを見せて6月以来の単独首位に返り咲いていた。